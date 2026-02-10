Які квіти сіяти в лютому на розсаду - список видів для раннього та рясного цвітіння

Людина садить квіти в саду. Фото: Freepik

Лютий — ідеальний час для посіву квітів із тривалим періодом розвитку. Саме зараз розсада формує міцні корені, стає витривалішою та зацвітає значно раніше, ніж при весняному висіві. Ранній старт забезпечує рясне й довге цвітіння влітку.

Які декоративні квіти найкраще висівати в лютому, щоб отримати сильну розсаду та пишні кущі.

Які квіти потребують раннього посіву

Ранній старт підходить рослинам із повільним ростом та дрібним насінням. Найкраще сіяти у лютому:

цинії — швидко нарощують стебла й рано зацвітають;

рудбекію — формує міцне коріння та часто квітне вже в перший рік;

алісум — дає щільні ароматні кущики при ранньому посіві;

айстри — рівномірне цвітіння й менший ризик хвороб;

настурцію — рання розсада дає більш контрольований ріст;

петунію — повільний старт, тож лютий — ідеальний час;

гвоздику — формує компактні кущі з рясним цвітінням;

дельфініум — потребує тривалого розвитку, ранній посів гарантує сильні рослини.

Умови, без яких розсада не буде якісною

Для лютневого посіву потрібні:

освітлення — додаткові фітолампи;

температура +20…+23 °C;

ґрунт легкий і повітропроникний;

вологість помірна, без застою води.

Дрібне насіння не заглиблюють, а лише злегка притискають або присипають піском.

Як доглядати за сходами

Після появи паростків температуру трохи знижують, щоб розсада не витягувалась. Забезпечують вентиляцію, пікірують у фазі 2-3 листків і поступово загартовують перед висадкою у ґрунт. Регулярне підсвічування у ранкові та вечірні години допомагає уникнути витягування й формує міцні компактні рослини.

