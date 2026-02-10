Какие цветы сеять в феврале на рассаду - список видов для раннего и обильного цветения

Лучшие цветы для раннего посева — начните сезон в феврале
Февраль — идеальное время для посева цветов с длительным периодом развития. Именно сейчас рассада формирует крепкие корни, становится более выносливой и зацветает значительно раньше, чем при весеннем высеве. Ранний старт обеспечивает обильное и долгое цветение летом.
Новини.LIVE объясняет, какие декоративные цветы лучше всего высевать в феврале, чтобы получить сильную рассаду и пышные кусты.
Какие цветы нуждаются в раннем посеве
Ранний старт подходит растениям с медленным ростом и мелкими семенами. Лучше всего сеять в феврале:
- циннии — быстро наращивают стебли и рано зацветают;
- рудбекию — формирует крепкие корни и часто цветет уже в первый год;
- алиссум — дает плотные ароматные кустики при раннем посеве;
- астры — равномерное цветение и меньший риск болезней;
- настурцию — ранняя рассада дает более контролируемый рост;
- петунию — медленный старт, поэтому февраль — идеальное время;
- гвоздику — формирует компактные кусты с обильным цветением;
- дельфиниум — требует длительного развития, ранний посев гарантирует сильные растения.
Условия, без которых рассада не будет качественной
Для февральского посева нужны:
- освещение — дополнительные фитолампы;
- температура +20...+23 °С;
- почва легкая и воздухопроницаемая;
- влажность умеренная, без застоя воды.
Мелкие семена не заглубляют, а лишь слегка прижимают или присыпают песком.
Как ухаживать за всходами
После появления ростков температуру немного снижают, чтобы рассада не вытягивалась. Обеспечивают вентиляцию, пикируют в фазе 2-3 листьев и постепенно закаляют перед высадкой в грунт. Регулярная подсветка в утренние и вечерние часы помогает избежать вытягивания и формирует крепкие компактные растения.
