Україна
Лучшие цветы для раннего посева — начните сезон в феврале

Лучшие цветы для раннего посева — начните сезон в феврале

Ua ru
Дата публикации 10 февраля 2026 16:54
Какие цветы сеять в феврале на рассаду - список видов для раннего и обильного цветения
Человек сажает цветы в саду. Фото: Freepik

Февраль — идеальное время для посева цветов с длительным периодом развития. Именно сейчас рассада формирует крепкие корни, становится более выносливой и зацветает значительно раньше, чем при весеннем высеве. Ранний старт обеспечивает обильное и долгое цветение летом.

Новини.LIVE объясняет, какие декоративные цветы лучше всего высевать в феврале, чтобы получить сильную рассаду и пышные кусты.

Читайте также:

Какие цветы нуждаются в раннем посеве

Ранний старт подходит растениям с медленным ростом и мелкими семенами. Лучше всего сеять в феврале:

  • циннии — быстро наращивают стебли и рано зацветают;
  • рудбекию — формирует крепкие корни и часто цветет уже в первый год;
  • алиссум — дает плотные ароматные кустики при раннем посеве;
  • астры — равномерное цветение и меньший риск болезней;
  • настурцию — ранняя рассада дает более контролируемый рост;
  • петунию — медленный старт, поэтому февраль — идеальное время;
  • гвоздику — формирует компактные кусты с обильным цветением;
  • дельфиниум — требует длительного развития, ранний посев гарантирует сильные растения.

Условия, без которых рассада не будет качественной

Для февральского посева нужны:

  • освещение — дополнительные фитолампы;
  • температура +20...+23 °С;
  • почва легкая и воздухопроницаемая;
  • влажность умеренная, без застоя воды.

Мелкие семена не заглубляют, а лишь слегка прижимают или присыпают песком.

Как ухаживать за всходами

После появления ростков температуру немного снижают, чтобы рассада не вытягивалась. Обеспечивают вентиляцию, пикируют в фазе 2-3 листьев и постепенно закаляют перед высадкой в грунт. Регулярная подсветка в утренние и вечерние часы помогает избежать вытягивания и формирует крепкие компактные растения.

Мы уже писали о том, как отсеять пустые семена и оставить только качественные перед посевом.

Ранее объясняли то, какую подкормку внести под яблоню, чтобы завязи не осыпались даже после морозов.

Подробнее рассказывали о том, какие сорта дыни стоит высадить, чтобы получить максимально сладкие плоды без лишнего ухода.

растения цветы февраль советы сад посев рассада
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
