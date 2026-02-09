Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дім та город Як захистити розсаду від морозу — дві стрічки рятують теплицю

Як захистити розсаду від морозу — дві стрічки рятують теплицю

Ua ru
Дата публікації: 9 лютого 2026 18:45
Як захистити розсаду від морозу - встановлення обігрівальної стрічки в теплиці
Розсада у теплиці. Фото: iStockphoto

Раптові весняні холоди часто знищують розсаду, навіть якщо вона вже стоїть у теплиці. Проте просте рішення з електронагрівальною стрічкою дозволяє утримати тепло й уберегти рослини від заморозків.

Новини.LIVE пояснює, як захистити розсаду від морозу в теплиці за допомогою двох обігрівальних стрічок.

Реклама
Читайте також:

Чому розсада гине від раптових заморозків

Навіть теплі сонячні дні можуть створити помилкове відчуття безпеки, але нічні морози швидко охолоджують ґрунт. Молоді рослини не витримують температурних стресів і гинуть у перші години похолодання.

Що таке електронагрівальна стрічка

Це простий обігрівальний елемент із термостатом, який автоматично підтримує потрібну температуру. Стрічка рівномірно прогріває ґрунт і підвищує загальний мікроклімат у теплиці, допомагаючи рослинам пережити найхолодніші ночі.

Як правильно встановити стрічку

  • Вкопати на глибину до 40 см на піщану подушку.
  • Для грядки шириною 1 м достатньо 2 стрічок на відстані 50 см.
  • При укладанні на 1 см глибини теплова віддача буде значно сильнішою.
  • Особливо ефективно для розсади, яка ще не висаджена в землю.

Як підсилити обігрів

Для більшого ефекту над грядкою ставлять парник або тунель зі спанбонду, що додає ще близько 2°C, дозволяючи рослинам упевнено витримувати весняні перепади температур. Такий комбінований захист створює стабільний мікроклімат, завдяки якому розсада не страждає навіть під час різких нічних похолодань.

Переваги методу

Стрічка автоматично вимикається, коли у теплиці теплішає, економить електроенергію, забезпечує рівномірний прогрів значної площі та дозволяє висівати зелень і розсаду на місяць раніше. Досвід садівників підтверджує: за 5 років використання ця система не дає збоїв і повністю захищає рослини від поворотних заморозків.

Ми вже розповідали про те, як швидко й правильно захистити саджанці від морозів за допомогою звичайного картону.

Також раніше пояснювали те, чому не можна косити газон у лютому та коли безпечно проводити перше весняне підстригання.

Детальніше ми розповідали про те, де тримати спатифілум, щоб забезпечити йому тривале та регулярне цвітіння протягом року.

рослини морози поради розсада теплиця захист
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації