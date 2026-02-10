Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дім та город Старе насіння оживе миттєво — метод, що працює завжди

Старе насіння оживе миттєво — метод, що працює завжди

Ua ru
Дата публікації: 10 лютого 2026 23:49
Як пробудити старе насіння - перевірка, знезараження та швидке пророщування
Чоловік тримає в руці насіння. Фото: Pinterest

Старе насіння або культури з твердою оболонкою часто не проростають тижнями, але є простий спосіб швидко їх розбудити. Правильна підготовка дозволяє отримати сходи у 3-5 разів швидше й повернути до життя навіть насіння, яке вважали безнадійним.

Новини.LIVE розповідає, як пробудити старе насіння вдома та гарантувати дружні сходи без стимуляторів росту.

Реклама
Читайте також:

Чому старе насіння сходить повільно

Запаси кількарічної давності або насіння баклажанів, петрушки, кропу, перцю й томатів мають щільну оболонку і довго "прокидаються". Але попереднє замочування та тепличний метод пришвидшують процес: замість 2-4 тижнів паростки з’являються вже на 3-5 добу. Це дозволяє повернути до життя навіть насіння зі слабкою схожістю.

Крок 1: перевірити, чи насіння живе

  • Розчинити 1 ч. л. солі у склянці води.
  • Засипати насіння та зачекати 10 хвилин.
  • Порожні насінини спливуть — їх відбраковують.
  • Ті, що опускаються на дно, придатні для пророщування.

Цей етап особливо важливий для старих запасів.

Крок 2: знезараження і пробудження

Живе насіння замочують на 20 хвилин у слабкому розчині хлоргексидину (0,5 ч. л. на склянку води) для захисту від грибків. Після промивання насіння викладають на вологий ватний диск або серветку, накривають другим шаром і поміщають у контейнер із кришкою, створюючи мінітеплицю.

Крок 3: пророщування у теплі

Контейнер ставлять у тепле місце (25-28 °C) та щодня перевіряють. Уже через кілька днів з’являються білі корінці — ознака, що насіння успішно прокинулося та готове до висівання. Такий метод працює навіть зі старими й дуже "тугими" культурами.

Ми пояснювали те, які сорти дині варто висадити, щоб отримати максимально солодкі плоди без зайвого догляду.

Також розповідали про те, який сорт гороху працює найефективніше та як його висіяти, щоб овочі після нього росли значно швидше.

Раніше повідомлялося про те, яке підживлення внести під яблуню, щоб зав’язі не осипались навіть після морозів.

врожай рослини поради розсада насіння
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації