Який горох посіяти для збагачення ґрунту - сорт, що стимулює ріст овочів

Виснажений ґрунт можна швидко відновити без мінеральних добрив — достатньо посіяти правильний сорт гороху. Він насичує землю азотом, покращує структуру та готує грядки до рясних урожаїв уже за кілька тижнів.

Новини.LIVE розповідає, який сорт гороху працює найефективніше та як його висіяти, щоб овочі після нього росли значно швидше й були міцнішими.

Чому саме горох відновлює ґрунт

Коренева система гороху насичує землю поживними елементами, зокрема азотом, роблячи ґрунт пухким і родючим. Це дозволяє відмовитися від синтетичних добрив і підготувати ділянку до висадки будь-яких культур.

Сорт, який працює найефективніше

Досвідчені агрономи радять горох Зекон — він дає найбільший ефект у збагаченні ґрунту. Його варто косити, коли рослина тільки починає формувати бутони: у цей момент коріння виділяє максимум поживних речовин.

Коли та як висівати

Можна сіяти під зиму, якщо потрібне глибоке відновлення землі.

Висаджувати в міжряддя, щоб горох працював на користь інших овочів.

Після заробки зеленої маси землю залишають до кінця травня, а потім висаджують розсаду.

Комбінація для великих ділянок

Якщо грядки цього року не засаджуватимуться, горох можна поєднати з вівсом — така суміш чудово відновлює структуру ґрунту та бореться з його виснаженням. На великі площі одразу беруть насіння у великих фасуваннях.

