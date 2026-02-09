Відео
Посійте цей горох — земля стане родючою за лічені тижні

Посійте цей горох — земля стане родючою за лічені тижні

Ua ru
Дата публікації: 9 лютого 2026 16:54
Який горох посіяти для збагачення ґрунту - сорт, що стимулює ріст овочів
Горох росте на городі. Фото: Freepik

Виснажений ґрунт можна швидко відновити без мінеральних добрив — достатньо посіяти правильний сорт гороху. Він насичує землю азотом, покращує структуру та готує грядки до рясних урожаїв уже за кілька тижнів.

Новини.LIVE розповідає, який сорт гороху працює найефективніше та як його висіяти, щоб овочі після нього росли значно швидше й були міцнішими.

Читайте також:

Чому саме горох відновлює ґрунт

Коренева система гороху насичує землю поживними елементами, зокрема азотом, роблячи ґрунт пухким і родючим. Це дозволяє відмовитися від синтетичних добрив і підготувати ділянку до висадки будь-яких культур.

Сорт, який працює найефективніше

Досвідчені агрономи радять горох Зекон — він дає найбільший ефект у збагаченні ґрунту. Його варто косити, коли рослина тільки починає формувати бутони: у цей момент коріння виділяє максимум поживних речовин.

Коли та як висівати

  • Можна сіяти під зиму, якщо потрібне глибоке відновлення землі.
  • Висаджувати в міжряддя, щоб горох працював на користь інших овочів.
  • Після заробки зеленої маси землю залишають до кінця травня, а потім висаджують розсаду.

Комбінація для великих ділянок

Якщо грядки цього року не засаджуватимуться, горох можна поєднати з вівсом — така суміш чудово відновлює структуру ґрунту та бореться з його виснаженням. На великі площі одразу беруть насіння у великих фасуваннях.

Ми вже писали про те, як вибрати насіння овочів, щоб забезпечити високу схожість і рекордний урожай.

Раніше пояснювали те, що зробити з насінням кабачків перед посадкою, щоб отримати рівні ряди без прогалин.

Детальніше розповідали про те, як доглядати ареку взимку, щоб уникнути пожовтіння листя та забезпечити рослині комфорт.

овочі поради город горох посів ефективні способи сорт
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
