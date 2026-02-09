Видео
Главная Дом и огород Посейте этот горох — земля станет плодородной за считанные недели

Посейте этот горох — земля станет плодородной за считанные недели

Ua ru
Дата публикации 9 февраля 2026 16:54
Какой горох посеять для обогащения почвы - сорт, стимулирующий рост овощей
Горох растет на огороде. Фото: Freepik

Истощенную почву можно быстро восстановить без минеральных удобрений — достаточно посеять правильный сорт гороха. Он насыщает землю азотом, улучшает структуру и готовит грядки к обильным урожаям уже через несколько недель.

Новини.LIVE рассказывает, какой сорт гороха работает эффективнее всего и как его высеять, чтобы овощи после него росли значительно быстрее и были крепче.

Читайте также:

Почему именно горох восстанавливает почву

Корневая система гороха насыщает землю питательными элементами, в частности азотом, делая почву рыхлой и плодородной. Это позволяет отказаться от синтетических удобрений и подготовить участок к высадке любых культур.

Сорт, который работает наиболее эффективно

Опытные агрономы советуют горох Зекон — он дает наибольший эффект в обогащении почвы. Его стоит косить, когда растение только начинает формировать бутоны: в этот момент корни выделяют максимум питательных веществ.

Когда и как высевать

  • Можно сеять под зиму, если требуется глубокое восстановление земли.
  • Высаживать в междурядья, чтобы горох работал в пользу других овощей.
  • После заделки зеленой массы землю оставляют до конца мая, а затем высаживают рассаду.

Комбинация для больших участков

Если грядки в этом году не будут засаживаться, горох можно совместить с овсом — такая смесь прекрасно восстанавливает структуру почвы и борется с ее истощением. На большие площади сразу берут семена в больших фасовках.

Мы уже писали о том, как выбрать семена овощей, чтобы обеспечить высокую всхожесть и рекордный урожай.

Ранее объясняли то, что сделать с семенами кабачков перед посадкой, чтобы получить ровные ряды без пробелов.

Подробнее рассказывали о том, как ухаживать за арекой зимой, чтобы избежать пожелтения листьев и обеспечить растению комфорт.

овощи советы огород горох посев эффективные способы сорт
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
