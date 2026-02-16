Видео
Україна
Главная Дом и огород Пока огород под снегом — что уже можно высевать дома в феврале

Пока огород под снегом — что уже можно высевать дома в феврале

Ua ru
Дата публикации 16 февраля 2026 16:54
Что можно сеять в феврале - овощи, ягоды и цветы для ранней рассады дома
Рассада в контейнерах. Фото: Decorexpro

Февраль — лучшее время для посева культур с длинным периодом роста, даже если сад и огород еще под снегом. Ранняя рассада обеспечивает более крепкие растения, быстрое развитие и позволяет получить качественный урожай уже в сезон.

Новини.LIVE объясняет, какие овощи, ягоды и цветы можно сеять в феврале и какие условия нужны для крепкой и здоровой рассады.

Читайте также:

Овощи с длинным периодом роста

В феврале сеют культуры, которым требуется долгое развитие до высадки в грунт:

  • сладкий и острый перец;
  • баклажаны;
  • поздние и высокорослые томаты;
  • лук-порей;
  • репчатый лук из семян.

Такие посевы обеспечивают ранние и мощные кусты.

Ягоды, которые стоит сеять уже сейчас

Из семян выращивают:

  • землянику;
  • клубнику.

Ранняя рассада формирует сильные кусты уже в этом сезоне и дает первые ягоды гораздо быстрее.

Цветы, требующие раннего старта

Февральский посев подходит для декоративных культур:

  • петуния;
  • эустома;
  • бегония;
  • лобелия;
  • гвоздика.

Все они долго развиваются, поэтому ранняя рассада — ключ к пышному цветению.

Какие условия необходимы для успешной рассады

Ранним культурам нужны:

  • температура +20...+24 °C;
  • легкий, питательный субстрат;
  • обязательная досветка;
  • посев только в рассадные емкости.

Так мы готовим урожай, пока сад и огород еще под снегом.

Мы уже писали о том, как правильно подкормить смородину, чтобы удвоить размер ягод без сложных удобрений и лишних затрат.

Ранее сообщалось о том, где сажать картофель, чтобы ускорить рост клубней и получить стабильно высокий урожай.

Также мы объясняли то, какими декоративными кустами можно заменить розы, чтобы сад оставался ухоженным весь сезон.

Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
