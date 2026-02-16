Что можно сеять в феврале - овощи, ягоды и цветы для ранней рассады дома

Рассада в контейнерах. Фото: Decorexpro

Февраль — лучшее время для посева культур с длинным периодом роста, даже если сад и огород еще под снегом. Ранняя рассада обеспечивает более крепкие растения, быстрое развитие и позволяет получить качественный урожай уже в сезон.

Новини.LIVE объясняет, какие овощи, ягоды и цветы можно сеять в феврале и какие условия нужны для крепкой и здоровой рассады.

Овощи с длинным периодом роста

В феврале сеют культуры, которым требуется долгое развитие до высадки в грунт:

сладкий и острый перец;

баклажаны;

поздние и высокорослые томаты;

лук-порей;

репчатый лук из семян.

Такие посевы обеспечивают ранние и мощные кусты.

Ягоды, которые стоит сеять уже сейчас

Из семян выращивают:

землянику;

клубнику.

Ранняя рассада формирует сильные кусты уже в этом сезоне и дает первые ягоды гораздо быстрее.

Цветы, требующие раннего старта

Февральский посев подходит для декоративных культур:

петуния;

эустома;

бегония;

лобелия;

гвоздика.

Все они долго развиваются, поэтому ранняя рассада — ключ к пышному цветению.

Какие условия необходимы для успешной рассады

Ранним культурам нужны:

температура +20...+24 °C;

легкий, питательный субстрат;

обязательная досветка;

посев только в рассадные емкости.

Так мы готовим урожай, пока сад и огород еще под снегом.

