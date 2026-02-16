Что можно сеять в феврале - овощи, ягоды и цветы для ранней рассады дома

Пока огород под снегом — что уже можно высевать дома в феврале
Февраль — лучшее время для посева культур с длинным периодом роста, даже если сад и огород еще под снегом. Ранняя рассада обеспечивает более крепкие растения, быстрое развитие и позволяет получить качественный урожай уже в сезон.
Новини.LIVE объясняет, какие овощи, ягоды и цветы можно сеять в феврале и какие условия нужны для крепкой и здоровой рассады.
Овощи с длинным периодом роста
В феврале сеют культуры, которым требуется долгое развитие до высадки в грунт:
- сладкий и острый перец;
- баклажаны;
- поздние и высокорослые томаты;
- лук-порей;
- репчатый лук из семян.
Такие посевы обеспечивают ранние и мощные кусты.
Ягоды, которые стоит сеять уже сейчас
Из семян выращивают:
- землянику;
- клубнику.
Ранняя рассада формирует сильные кусты уже в этом сезоне и дает первые ягоды гораздо быстрее.
Цветы, требующие раннего старта
Февральский посев подходит для декоративных культур:
- петуния;
- эустома;
- бегония;
- лобелия;
- гвоздика.
Все они долго развиваются, поэтому ранняя рассада — ключ к пышному цветению.
Какие условия необходимы для успешной рассады
Ранним культурам нужны:
- температура +20...+24 °C;
- легкий, питательный субстрат;
- обязательная досветка;
- посев только в рассадные емкости.
Так мы готовим урожай, пока сад и огород еще под снегом.
