Що можна сіяти в лютому - овочі, ягоди та квіти для ранньої розсади вдома

Розсада у контейнерах. Фото: Decorexpro

Лютий — найкращий час для посіву культур з довгим періодом росту, навіть якщо сад і город ще під снігом. Рання розсада забезпечує міцніші рослини, швидший розвиток і дає змогу отримати якісний урожай уже в сезон.

Новини.LIVE пояснює, які овочі, ягоди та квіти можна сіяти у лютому та які умови потрібні для міцної й здорової розсади.

Овочі з довгим періодом росту

У лютому сіють культури, яким потрібен довгий розвиток до висадки в ґрунт:

солодкий і гострий перець;

баклажани;

пізні та високорослі томати;

цибуля-порей;

ріпчаста цибуля з насіння.

Такі посіви забезпечують ранні й потужні кущі.

Ягоди, які варто сіяти вже зараз

З насіння вирощують:

суницю;

полуницю.

Рання розсада формує сильні кущі вже цього сезону й дає перші ягоди набагато швидше.

Квіти, що потребують раннього старту

Лютневий посів підходить для декоративних культур:

петунія;

еустома;

бегонія;

лобелія;

гвоздика.

Усі вони довго розвиваються, тож рання розсада — ключ до пишного цвітіння.

Які умови необхідні для успішної розсади

Раннім культурам потрібні:

температура +20…+24 °C;

легкий, поживний субстрат;

обов’язкова досвітка;

посів лише в розсадні ємності.

Так ми готуємо урожай, поки сад і город ще під снігом.

