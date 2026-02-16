Що можна сіяти в лютому - овочі, ягоди та квіти для ранньої розсади вдома

Поки город під снігом — що вже можна висівати вдома в лютому
Лютий — найкращий час для посіву культур з довгим періодом росту, навіть якщо сад і город ще під снігом. Рання розсада забезпечує міцніші рослини, швидший розвиток і дає змогу отримати якісний урожай уже в сезон.
Новини.LIVE пояснює, які овочі, ягоди та квіти можна сіяти у лютому та які умови потрібні для міцної й здорової розсади.
Овочі з довгим періодом росту
У лютому сіють культури, яким потрібен довгий розвиток до висадки в ґрунт:
- солодкий і гострий перець;
- баклажани;
- пізні та високорослі томати;
- цибуля-порей;
- ріпчаста цибуля з насіння.
Такі посіви забезпечують ранні й потужні кущі.
Ягоди, які варто сіяти вже зараз
З насіння вирощують:
- суницю;
- полуницю.
Рання розсада формує сильні кущі вже цього сезону й дає перші ягоди набагато швидше.
Квіти, що потребують раннього старту
Лютневий посів підходить для декоративних культур:
- петунія;
- еустома;
- бегонія;
- лобелія;
- гвоздика.
Усі вони довго розвиваються, тож рання розсада — ключ до пишного цвітіння.
Які умови необхідні для успішної розсади
Раннім культурам потрібні:
- температура +20…+24 °C;
- легкий, поживний субстрат;
- обов’язкова досвітка;
- посів лише в розсадні ємності.
Так ми готуємо урожай, поки сад і город ще під снігом.
