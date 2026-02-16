Відео
Поки город під снігом — що вже можна висівати вдома в лютому

Поки город під снігом — що вже можна висівати вдома в лютому

Ua ru
Дата публікації: 16 лютого 2026 16:54
Що можна сіяти в лютому - овочі, ягоди та квіти для ранньої розсади вдома
Розсада у контейнерах. Фото: Decorexpro

Лютий — найкращий час для посіву культур з довгим періодом росту, навіть якщо сад і город ще під снігом. Рання розсада забезпечує міцніші рослини, швидший розвиток і дає змогу отримати якісний урожай уже в сезон.

Новини.LIVE пояснює, які овочі, ягоди та квіти можна сіяти у лютому та які умови потрібні для міцної й здорової розсади.

Реклама
Читайте також:

Овочі з довгим періодом росту

У лютому сіють культури, яким потрібен довгий розвиток до висадки в ґрунт:

  • солодкий і гострий перець;
  • баклажани;
  • пізні та високорослі томати;
  • цибуля-порей;
  • ріпчаста цибуля з насіння.

Такі посіви забезпечують ранні й потужні кущі.

Ягоди, які варто сіяти вже зараз

З насіння вирощують:

  • суницю;
  • полуницю.

Рання розсада формує сильні кущі вже цього сезону й дає перші ягоди набагато швидше.

Квіти, що потребують раннього старту

Лютневий посів підходить для декоративних культур:

  • петунія;
  • еустома;
  • бегонія;
  • лобелія;
  • гвоздика.

Усі вони довго розвиваються, тож рання розсада — ключ до пишного цвітіння.

Які умови необхідні для успішної розсади

Раннім культурам потрібні:

  • температура +20…+24 °C;
  • легкий, поживний субстрат;
  • обов’язкова досвітка;
  • посів лише в розсадні ємності.

Так ми готуємо урожай, поки сад і город ще під снігом.

Ми вже писали про те, як правильно підживити смородину, щоб подвоїти розмір ягід без складних добрив і зайвих витрат.

Раніше повідомлялося про те, де садити картоплю, щоб прискорити ріст бульб і отримати стабільно високий урожай.

Також ми пояснювали те, якими декоративними кущами можна замінити троянди, щоб сад залишався доглянутим увесь сезон.

Леонід Волков
Автор:
Леонід Волков
