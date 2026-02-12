Відео
Головна Дім та город Дріжджове підживлення — бюджетний спосіб зміцнити розсаду

Дріжджове підживлення — бюджетний спосіб зміцнити розсаду

Ua ru
Дата публікації: 12 лютого 2026 14:36
Як зміцнити розсаду дріжджами - ефективний спосіб для швидкого росту
Дівчина доглядає розсаду. Фото: Decorexpro

Дріжджове підживлення допомагає отримати міцну й приземкувату розсаду без дорогих добрив. Воно активує ґрунт, стимулює ріст коренів і прискорює розвиток молодих рослин уже після першого поливу.

Новини.LIVE пояснює, як працює дріжджове підживлення, чому його ефект проявляється так швидко та як правильно готувати розчин.

Читайте також:

Як дріжджі працюють у ґрунті

Дріжджі активують ґрунтову мікрофлору, що покращує засвоєння поживних речовин. Коренева система починає рости швидше, рослини стають міцнішими й менш чутливими до стресів. Вітаміни та амінокислоти додатково стимулюють формування нових корінців.

Чому розсада швидко оживає

Після поливу покращується доступ повітря до коренів, а поживні елементи переходять у легкодоступну форму. Через кілька днів розсада стає щільнішою й зеленішою. Найкраще реагують томати, перець, баклажани та огірки. Уже після першого підживлення помітно вирівнюється ріст і зменшується витягування стебел.

Правильний рецепт дріжджового підживлення

  • 10 г сухих або 100 г свіжих дріжджів.
  • 1 ст. л. цукру.
  • 1 л теплої води.

Суміш настоюють 2-4 години до появи піни. Перед поливом розводять 1:5, для молодої розсади — 1:10. Без цукру процес не запуститься, і ефекту не буде.

Як часто підживлювати

Одного внесення достатньо на 10-14 днів. Надмірне використання виснажує ґрунт, адже активні дріжджі забирають азот. Щоб уникнути збіднення, підживлення поєднують із деревним попелом або м’якими мінеральними добривами.

Ми вже писали про те, як правильно обрати грядку для огірків і які попередники гарантують стабільний та рясний урожай.

Раніше пояснювали те, які рослини не можна садити поруч із картоплею та чому таке сусідство небезпечне.

Детальніше розповідали про те, що посадити поруч із морквою, щоб підвищити врожайність і покращити стан ґрунту.

Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
