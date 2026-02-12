Як зміцнити розсаду дріжджами - ефективний спосіб для швидкого росту

Дівчина доглядає розсаду. Фото: Decorexpro

Дріжджове підживлення допомагає отримати міцну й приземкувату розсаду без дорогих добрив. Воно активує ґрунт, стимулює ріст коренів і прискорює розвиток молодих рослин уже після першого поливу.

Новини.LIVE пояснює, як працює дріжджове підживлення, чому його ефект проявляється так швидко та як правильно готувати розчин.

Як дріжджі працюють у ґрунті

Дріжджі активують ґрунтову мікрофлору, що покращує засвоєння поживних речовин. Коренева система починає рости швидше, рослини стають міцнішими й менш чутливими до стресів. Вітаміни та амінокислоти додатково стимулюють формування нових корінців.

Чому розсада швидко оживає

Після поливу покращується доступ повітря до коренів, а поживні елементи переходять у легкодоступну форму. Через кілька днів розсада стає щільнішою й зеленішою. Найкраще реагують томати, перець, баклажани та огірки. Уже після першого підживлення помітно вирівнюється ріст і зменшується витягування стебел.

Правильний рецепт дріжджового підживлення

10 г сухих або 100 г свіжих дріжджів.

1 ст. л. цукру.

1 л теплої води.

Суміш настоюють 2-4 години до появи піни. Перед поливом розводять 1:5, для молодої розсади — 1:10. Без цукру процес не запуститься, і ефекту не буде.

Як часто підживлювати

Одного внесення достатньо на 10-14 днів. Надмірне використання виснажує ґрунт, адже активні дріжджі забирають азот. Щоб уникнути збіднення, підживлення поєднують із деревним попелом або м’якими мінеральними добривами.

