Как укрепить рассаду дрожжами - эффективный способ для быстрого роста

Дрожжевая подкормка — бюджетный способ укрепить рассаду
Дрожжевая подкормка помогает получить крепкую и приземистую рассаду без дорогостоящих удобрений. Она активирует почву, стимулирует рост корней и ускоряет развитие молодых растений уже после первого полива.
Новини.LIVE объясняет, как работает дрожжевая подкормка, почему ее эффект проявляется так быстро и как правильно готовить раствор.
Как дрожжи работают в почве
Дрожжи активируют почвенную микрофлору, что улучшает усвоение питательных веществ. Корневая система начинает расти быстрее, растения становятся крепче и менее чувствительными к стрессам. Витамины и аминокислоты дополнительно стимулируют формирование новых корешков.
Почему рассада быстро оживает
После полива улучшается доступ воздуха к корням, а питательные элементы переходят в легкодоступную форму. Через несколько дней рассада становится плотнее и зеленее. Лучше всего реагируют томаты, перец, баклажаны и огурцы. Уже после первой подкормки заметно выравнивается рост и уменьшается вытягивание стеблей.
Правильный рецепт дрожжевой подкормки
- 10 г сухих или 100 г свежих дрожжей.
- 1 ст. л. сахара.
- 1 л теплой воды.
Смесь настаивают 2-4 часа до появления пены. Перед поливом разводят 1:5, для молодой рассады — 1:10. Без сахара процесс не запустится, и эффекта не будет.
Как часто подкармливать
Одного внесения достаточно на 10-14 дней. Чрезмерное использование истощает почву, ведь активные дрожжи забирают азот. Чтобы избежать обеднения, подкормки сочетают с древесной золой или мягкими минеральными удобрениями.
