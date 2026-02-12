Видео
Главная Дом и огород Дрожжевая подкормка — бюджетный способ укрепить рассаду

Дрожжевая подкормка — бюджетный способ укрепить рассаду

Ua ru
Дата публикации 12 февраля 2026 14:36
Как укрепить рассаду дрожжами - эффективный способ для быстрого роста
Девушка ухаживает за рассадой. Фото: Decorexpro

Дрожжевая подкормка помогает получить крепкую и приземистую рассаду без дорогостоящих удобрений. Она активирует почву, стимулирует рост корней и ускоряет развитие молодых растений уже после первого полива.

Новини.LIVE объясняет, как работает дрожжевая подкормка, почему ее эффект проявляется так быстро и как правильно готовить раствор.

Читайте также:

Как дрожжи работают в почве

Дрожжи активируют почвенную микрофлору, что улучшает усвоение питательных веществ. Корневая система начинает расти быстрее, растения становятся крепче и менее чувствительными к стрессам. Витамины и аминокислоты дополнительно стимулируют формирование новых корешков.

Почему рассада быстро оживает

После полива улучшается доступ воздуха к корням, а питательные элементы переходят в легкодоступную форму. Через несколько дней рассада становится плотнее и зеленее. Лучше всего реагируют томаты, перец, баклажаны и огурцы. Уже после первой подкормки заметно выравнивается рост и уменьшается вытягивание стеблей.

Правильный рецепт дрожжевой подкормки

  • 10 г сухих или 100 г свежих дрожжей.
  • 1 ст. л. сахара.
  • 1 л теплой воды.

Смесь настаивают 2-4 часа до появления пены. Перед поливом разводят 1:5, для молодой рассады — 1:10. Без сахара процесс не запустится, и эффекта не будет.

Как часто подкармливать

Одного внесения достаточно на 10-14 дней. Чрезмерное использование истощает почву, ведь активные дрожжи забирают азот. Чтобы избежать обеднения, подкормки сочетают с древесной золой или мягкими минеральными удобрениями.

Мы уже писали о том, как правильно выбрать грядку для огурцов и какие предшественники гарантируют стабильный и обильный урожай.

Ранее объясняли то, какие растения нельзя сажать рядом с картофелем и почему такое соседство опасно.

Подробнее рассказывали о том, что посадить рядом с морковью, чтобы повысить урожайность и улучшить состояние почвы.

Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
