Які декоративні кущі замінять троянди - найкращі невибагливі рослини для саду

Троянди ростуть у саду. Фото: Decorexpro

Троянди потребують постійного догляду, укриття та обробок, тому все більше садівників обирають декоративні кущі, які виглядають розкішно без складних процедур. Є кілька рослин, що формують яскравий квітник без зайвих зусиль.

Новини.LIVE розповідає, якими декоративними кущами можна замінити троянди, щоб сад залишався доглянутим увесь сезон.

Чому варто замінити троянди менш вибагливими кущами

Троянди потребують регулярної обрізки, профілактики хвороб, укриття та контролю шкідників. Натомість декоративні кущі формують охайний сад без значних витрат часу. Вони стійкі до перепадів температур, добре переносять зиму та рідше хворіють.

Форзиція — яскрава весняна домінанта

Форзиція зацвітає ще до появи листя й наповнює сад насиченим жовтим кольором. Кущ невибагливий, витримує холод, росте швидко та не потребує спеціальних умов. Підходить для живоплотів, бордюрів і групових композицій.

Вейгела — тривале цвітіння без складних процедур

Вейгела формується охайно навіть без регулярної обрізки. За сприятливих умов цвіте двічі за сезон, прикрашаючи ділянку рожевими, малиновими або бордовими дзвіночками. Добре поєднується з газоном, хвойними й іншими декоративними кущами.

Гортензія волотиста — пишний кущ із мінімальним доглядом

Великі суцвіття гортензії тримаються з середини літа до осені, поступово змінюючи відтінки. Рослина морозостійка, легко переносить обрізку й не потребує складної агротехніки. За мінімального догляду кущ щороку стає лише пишнішим.

