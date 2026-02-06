Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дім та город Чим замінити троянди — декоративні кущі для легкого саду

Чим замінити троянди — декоративні кущі для легкого саду

Ua ru
Дата публікації: 6 лютого 2026 18:57
Які декоративні кущі замінять троянди - найкращі невибагливі рослини для саду
Троянди ростуть у саду. Фото: Decorexpro

Троянди потребують постійного догляду, укриття та обробок, тому все більше садівників обирають декоративні кущі, які виглядають розкішно без складних процедур. Є кілька рослин, що формують яскравий квітник без зайвих зусиль.

Новини.LIVE розповідає, якими декоративними кущами можна замінити троянди, щоб сад залишався доглянутим увесь сезон.

Реклама
Читайте також:

Чому варто замінити троянди менш вибагливими кущами

Троянди потребують регулярної обрізки, профілактики хвороб, укриття та контролю шкідників. Натомість декоративні кущі формують охайний сад без значних витрат часу. Вони стійкі до перепадів температур, добре переносять зиму та рідше хворіють.

Форзиція — яскрава весняна домінанта

Форзиція зацвітає ще до появи листя й наповнює сад насиченим жовтим кольором. Кущ невибагливий, витримує холод, росте швидко та не потребує спеціальних умов. Підходить для живоплотів, бордюрів і групових композицій.

Вейгела — тривале цвітіння без складних процедур

Вейгела формується охайно навіть без регулярної обрізки. За сприятливих умов цвіте двічі за сезон, прикрашаючи ділянку рожевими, малиновими або бордовими дзвіночками. Добре поєднується з газоном, хвойними й іншими декоративними кущами.

Гортензія волотиста — пишний кущ із мінімальним доглядом

Великі суцвіття гортензії тримаються з середини літа до осені, поступово змінюючи відтінки. Рослина морозостійка, легко переносить обрізку й не потребує складної агротехніки. За мінімального догляду кущ щороку стає лише пишнішим.

Ми вже розповідали про те, як зберегти тепло в курнику та уникнути охолодження птахів у зимові морози.

Також раніше пояснювали те, які саме сорти картоплі варто обрати для посадки цього сезону.

Детальніше ми розповідали про те, як часто поливати антуріум та яких помилок уникати, щоб рослина стабільно цвіла.

рослини поради сад троянди кущі клумба
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації