Какие декоративные кустарники заменят розы - лучшие неприхотливые растения для сада

Розы растут в саду. Фото: Decorexpro

Розы требуют постоянного ухода, укрытия и обработок, поэтому все больше садоводов выбирают декоративные кусты, которые выглядят роскошно без сложных процедур. Есть несколько растений, формирующих яркий цветник без лишних усилий.

Новини.LIVE рассказывает, какими декоративными кустами можно заменить розы, чтобы сад оставался ухоженным весь сезон.

Реклама

Читайте также:

Почему стоит заменить розы менее прихотливыми кустами

Розы требуют регулярной обрезки, профилактики болезней, укрытия и контроля вредителей. Зато декоративные кусты формируют опрятный сад без значительных затрат времени. Они устойчивы к перепадам температур, хорошо переносят зиму и реже болеют.

Форзиция — яркая весенняя доминанта

Форзиция зацветает еще до появления листьев и наполняет сад насыщенным желтым цветом. Куст неприхотлив, выдерживает холод, растет быстро и не требует специальных условий. Подходит для живых изгородей, бордюров и групповых композиций.

Вейгела — длительное цветение без сложных процедур

Вейгела формируется аккуратно даже без регулярной обрезки. При благоприятных условиях цветет дважды за сезон, украшая участок розовыми, малиновыми или бордовыми колокольчиками. Хорошо сочетается с газоном, хвойными и другими декоративными кустарниками.

Гортензия метельчатая — пышный куст с минимальным уходом

Крупные соцветия гортензии держатся с середины лета до осени, постепенно меняя оттенки. Растение морозостойкое, легко переносит обрезку и не требует сложной агротехники. При минимальном уходе куст с каждым годом становится только пышнее.

Мы уже рассказывали о том, как сохранить тепло в курятнике и избежать охлаждения птиц в зимние морозы.

Также ранее объясняли то, какие именно сорта картофеля стоит выбрать для посадки в этом сезоне.

Подробнее мы рассказывали о том, как часто поливать антуриум и каких ошибок избегать, чтобы растение стабильно цвело.