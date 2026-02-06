Як підживити смородину для великих ягід - проста домашня підгодівля, що збільшує врожай

Людина тримає врожай смородини. Фото: Liebherr

Смородина часто дрібніє через нестачу поживних речовин у ґрунті, що знижує розмір і якість ягід із року в рік. Є проста органічна підгодівля, яка відновлює живлення кущів і допомагає отримати великі та соковиті ягоди вже наступного сезону.

Новини.LIVE розповідає, як правильно підживити смородину, щоб подвоїти розмір ягід без складних добрив і зайвих витрат.

Чому смородина дрібніє

Найчастіша причина дрібних ягід — нестача калію, фосфору та корисних мікроелементів у ґрунті. Кущі витрачають багато енергії на ріст, але не отримують достатнього живлення для формування великих ягід. Через це врожай стає дрібним навіть на дорослих рослинах.

Підживлення, яке збільшує ягоди у 2 рази

Картопляні лушпайки — ефективне органічне добриво для смородини.

Крохмаль активізує мікрофлору ґрунту й покращує засвоєння поживних речовин.

Фосфор і калій стимулюють цвітіння, зміцнюють корені та збільшують розмір ягід.

Азот у малих кількостях підтримує ріст гілок і листя.

Таке підживлення працює краще за готові суміші, адже вивільняється поступово.

Як правильно використовувати картопляні лушпайки

Закласти свіжі лушпайки під кущ і замульчувати.

Зробити неглибокі канавки навколо куща й засипати туди шкірки.

Висушити лушпайки, подрібнити на порошок і розсипати навколо.

Приготувати настій із лушпиння та поливати для швидкого засвоєння.

Коли вносити підживлення

Найкращий час — рання весна або осінь. За цей період мікроорганізми встигають розкласти органіку, і смородина отримує поживні речовини саме тоді, коли вони найбільше потрібні. В результаті кущі формують крупні та соковиті ягоди вже наступного сезону.

