Как подкормить смородину для крупных ягод - простая домашняя подкормка, увеличивающая урожай

Смородина мельчает каждый год — одна подкормка меняет все
Смородина часто мельчает из-за недостатка питательных веществ в почве, что снижает размер и качество ягод из года в год. Есть простая органическая подкормка, которая восстанавливает питание кустов и помогает получить большие и сочные ягоды уже в следующем сезоне.
Новини.LIVE рассказывает, как правильно подкормить смородину, чтобы удвоить размер ягод без сложных удобрений и лишних затрат.
Почему смородина мельчает
Самая частая причина мелких ягод — недостаток калия, фосфора и полезных микроэлементов в почве. Кусты тратят много энергии на рост, но не получают достаточного питания для формирования крупных ягод. Из-за этого урожай становится мелким даже на взрослых растениях.
Подкормка, которая увеличивает ягоды в 2 раза
Картофельная шелуха — эффективное органическое удобрение для смородины.
- Крахмал активизирует микрофлору почвы и улучшает усвоение питательных веществ.
- Фосфор и калий стимулируют цветение, укрепляют корни и увеличивают размер ягод.
- Азот в малых количествах поддерживает рост ветвей и листьев.
Такая подкормка работает лучше готовых смесей, ведь высвобождается постепенно.
Как правильно использовать картофельные шелухи
- Заложить свежие шелухи под куст и замульчировать.
- Сделать неглубокие канавки вокруг куста и засыпать туда кожуру.
- Высушить шелуху, измельчить в порошок и рассыпать вокруг.
- Приготовить настой из шелухи и поливать для быстрого усвоения.
Когда вносить подкормки
Лучшее время — ранняя весна или осень. За этот период микроорганизмы успевают разложить органику, и смородина получает питательные вещества именно тогда, когда они больше всего нужны. В результате кусты формируют крупные и сочные ягоды уже в следующем сезоне.
