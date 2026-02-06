Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород Смородина мельчает каждый год — одна подкормка меняет все

Смородина мельчает каждый год — одна подкормка меняет все

Ua ru
Дата публикации 6 февраля 2026 14:44
Как подкормить смородину для крупных ягод - простая домашняя подкормка, увеличивающая урожай
Человек держит урожай смородины. Фото: Liebherr

Смородина часто мельчает из-за недостатка питательных веществ в почве, что снижает размер и качество ягод из года в год. Есть простая органическая подкормка, которая восстанавливает питание кустов и помогает получить большие и сочные ягоды уже в следующем сезоне.

Новини.LIVE рассказывает, как правильно подкормить смородину, чтобы удвоить размер ягод без сложных удобрений и лишних затрат.

Реклама
Читайте также:

Почему смородина мельчает

Самая частая причина мелких ягод — недостаток калия, фосфора и полезных микроэлементов в почве. Кусты тратят много энергии на рост, но не получают достаточного питания для формирования крупных ягод. Из-за этого урожай становится мелким даже на взрослых растениях.

Подкормка, которая увеличивает ягоды в 2 раза

Картофельная шелуха — эффективное органическое удобрение для смородины.

  • Крахмал активизирует микрофлору почвы и улучшает усвоение питательных веществ.
  • Фосфор и калий стимулируют цветение, укрепляют корни и увеличивают размер ягод.
  • Азот в малых количествах поддерживает рост ветвей и листьев.

Такая подкормка работает лучше готовых смесей, ведь высвобождается постепенно.

Как правильно использовать картофельные шелухи

  • Заложить свежие шелухи под куст и замульчировать.
  • Сделать неглубокие канавки вокруг куста и засыпать туда кожуру.
  • Высушить шелуху, измельчить в порошок и рассыпать вокруг.
  • Приготовить настой из шелухи и поливать для быстрого усвоения.

Когда вносить подкормки

Лучшее время — ранняя весна или осень. За этот период микроорганизмы успевают разложить органику, и смородина получает питательные вещества именно тогда, когда они больше всего нужны. В результате кусты формируют крупные и сочные ягоды уже в следующем сезоне.

Мы уже писали о том, как правильно обрезать яблоню в феврале по схеме "Чаша" и какие результаты дает такое формирование кроны.

Ранее объясняли то, как сажать малину и какой уход обеспечит стабильный урожай.

Подробнее рассказывали о том, зачем обрабатывать смородину кипятком весной и при каких условиях это действительно полезно.

удобрения советы огород сад Смородина подкормка
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации