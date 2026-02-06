Как подкормить смородину для крупных ягод - простая домашняя подкормка, увеличивающая урожай

Человек держит урожай смородины. Фото: Liebherr

Смородина часто мельчает из-за недостатка питательных веществ в почве, что снижает размер и качество ягод из года в год. Есть простая органическая подкормка, которая восстанавливает питание кустов и помогает получить большие и сочные ягоды уже в следующем сезоне.

Новини.LIVE рассказывает, как правильно подкормить смородину, чтобы удвоить размер ягод без сложных удобрений и лишних затрат.

Почему смородина мельчает

Самая частая причина мелких ягод — недостаток калия, фосфора и полезных микроэлементов в почве. Кусты тратят много энергии на рост, но не получают достаточного питания для формирования крупных ягод. Из-за этого урожай становится мелким даже на взрослых растениях.

Подкормка, которая увеличивает ягоды в 2 раза

Картофельная шелуха — эффективное органическое удобрение для смородины.

Крахмал активизирует микрофлору почвы и улучшает усвоение питательных веществ.

Фосфор и калий стимулируют цветение, укрепляют корни и увеличивают размер ягод.

Азот в малых количествах поддерживает рост ветвей и листьев.

Такая подкормка работает лучше готовых смесей, ведь высвобождается постепенно.

Как правильно использовать картофельные шелухи

Заложить свежие шелухи под куст и замульчировать.

Сделать неглубокие канавки вокруг куста и засыпать туда кожуру.

Высушить шелуху, измельчить в порошок и рассыпать вокруг.

Приготовить настой из шелухи и поливать для быстрого усвоения.

Когда вносить подкормки

Лучшее время — ранняя весна или осень. За этот период микроорганизмы успевают разложить органику, и смородина получает питательные вещества именно тогда, когда они больше всего нужны. В результате кусты формируют крупные и сочные ягоды уже в следующем сезоне.

