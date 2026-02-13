Видео
Главная Дом и огород Бесплатное удобрение из отходов — простой способ для огородников

Бесплатное удобрение из отходов — простой способ для огородников

Ua ru
Дата публикации 13 февраля 2026 14:29
Как сделать удобрение из кухонных отходов - простые способы подготовки органики
Мужчина бросает органические отходы в компост. Фото: Freepik

Многие кухонные отходы зря оказываются в мусоре, хотя их легко превратить в ценное бесплатное удобрение. Правильно подготовленная органика весной дает растениям питание и улучшает почву.

Новини.LIVE рассказывает, как подготовить обычные пищевые остатки и превратить их в полезную подкормку для растений.

Читайте также:

Как правильно заготовить овощные очистки

Кожуру картофеля, моркови или огурцов достаточно высушить: разложите их тонким слоем в проветриваемом месте, пока не станут ломкими. Храните в бумажных пакетах с доступом воздуха. Весной такие заготовки можно класть просто в лунки — они работают как длительная натуральная подкормка.

Кофе, чай и луковая шелуха — мощный источник микроэлементов

Кофейная гуща обогащает почву азотом и магнием и делает землю более рыхлой. Сухая чайная заварка помогает удерживать влагу и предотвращает образование корки. Луковая шелуха действует как природный антисептик: ее можно использовать сухой или делать настои, которые одновременно подпитывают почву и отпугивают вредителей.

Почему стоит использовать домашнее органическое удобрение

Такая подкормка безопасна, постепенно разлагается и улучшает структуру почвы. Она не вызывает засоления, не вредит корневой системе и дает растениям мягкое, равномерное питание в течение сезона.

Какие отходы самые полезные для огорода

  • Высушенные овощные очистки.
  • Кофейная гуща без сахара.
  • Сухая чайная заварка.
  • Луковая шелуха (сухая или в виде настоя).

Мы уже писали о том, как убрать сквозняки и сохранить тепло в квартире с помощью простого и бюджетного метода.

Ранее объясняли то, как приготовить безопасное удобрение для замиокулькаса и как правильно его применять.

Подробнее рассказывали о том, какие растения нельзя сажать рядом с картофелем и почему такое соседство опасно.

удобрения советы огород сад отходы
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
