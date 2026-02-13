Відео
Головна Дім та город Безкоштовне добриво з відходів — простий спосіб для городників

Безкоштовне добриво з відходів — простий спосіб для городників

Дата публікації: 13 лютого 2026 14:29
Як зробити добриво з кухонних відходів - прості способи підготовки органіки
Чоловік кидає органічні відходи у компост. Фото: Freepik

Багато кухонних відходів даремно опиняються у смітті, хоча їх легко перетворити на цінне безкоштовне добриво. Правильно підготовлена органіка навесні дає рослинам живлення та покращує ґрунт.

Новини.LIVE розповідає, як підготувати звичайні харчові залишки та перетворити їх на корисну підживу для рослин.

Читайте також:

Як правильно заготовити овочеві очистки

Шкірки картоплі, моркви чи огірків достатньо висушити: розкладіть їх тонким шаром у провітрюваному місці, доки не стануть ламкими. Зберігайте у паперових пакетах із доступом повітря. Навесні такі заготовки можна класти просто у лунки — вони працюють як тривале натуральне підживлення.

Кава, чай і цибулиння — потужне джерело мікроелементів

Кавова гуща збагачує ґрунт азотом і магнієм та робить землю пухкішою. Суха чайна заварка допомагає утримувати вологу й запобігає утворенню кірки. Цибулиння діє як природний антисептик: його можна використовувати сухим або робити настої, що водночас підживлюють ґрунт і відлякують шкідників.

Чому варто використовувати домашнє органічне добриво

Таке підживлення безпечне, поступово розкладається та покращує структуру ґрунту. Воно не викликає засолення, не шкодить кореневій системі й дає рослинам м’яке, рівномірне живлення протягом сезону.

Які відходи найкорисніші для городу

  • Висушені овочеві очистки.
  • Кавова гуща без цукру.
  • Суха чайна заварка.
  • Цибулиння (сухе або у вигляді настою).

Ми вже писали про те, як прибрати протяги й зберегти тепло в квартирі за допомогою простого та бюджетного методу.

Раніше пояснювали те, як приготувати безпечне добриво для заміокулькаса і як правильно його застосовувати.

Детальніше розповідали про те, які рослини не можна садити поруч із картоплею та чому таке сусідство небезпечне.

Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
