Як можна використати втулки від туалетного паперу на городі — цікавий лайфхак

Використання стулок на городі. Колаж: Новини.LIVE

Зазвичай, втулки від туалетного паперу просто йдуть у смітник. Але насправді цей, на перший погляд непотрібний предмет, особливо корисний для садівників та городників. Ці картонні трубки мають чимало практичних застосувань, особливо взимку та на початку весни, коли йде підготовка до нового сезону.

Новини.LIVE з посиланням на Express розповідає, як використати втулки на городі з максимальною користю.

Реклама

Читайте також:

Чому картонні втулки не варто викидати

Втулки виготовлені з тонкого картону, який легко розкладається в ґрунті. Вони:

екологічні та безпечні для рослин;

добре пропускають вологу;

поступово перегнивають;

збагачують ґрунт органікою.

Завдяки цим властивостям їх можна застосовувати для вирощування розсади, боротьби з бур'янами та покращення ґрунту.

Як використати втулки у компості

Один із найпростіших способів — додати втулки до компостної купи. Картон швидко розкладається, приваблює дощових черв'яків і допомагає створити якісний поживний компост.

Як це працює:

подрібніть або поламайте трубки;

покладіть у компост разом із кухонними відходами та рослинними рештками;

чергуйте з іншими органічними шарами.

Жінка використовує туалетні втулки. Фото: АІ

Як зробити з втулок горщики для розсади

Втулки ідеально підходять для вирощування молодих рослин на початковому етапі.

Як зробити стаканчики:

поставте втулку вертикально;

за потреби злегка підріжте край;

наповніть ґрунтом;

висійте насіння.

Коли розсада підросте, її можна висаджувати прямо з картонною основою у ґрунт або більший горщик.

Переваги методу:

не потрібно пересаджувати рослину окремо;

коріння не травмується;

втулка поступово розчиняється в землі.

Горщики для розсади з втулок. Фото: shutterstock.com

Як захисти город від бур'янів за допомогою картону

Втулки можна використовувати як природний бар'єр проти бур'янів. Для цього:

розріжте трубку вздовж;

розкладіть картон на поверхні ґрунту;

накрийте землею або мульчею.

Такий шар:

блокує проростання бур'янів;

утримує вологу;

поступово перегниває.

Метод особливо корисний під час створення нових грядок.

Як захистити рослини від морозів за допомогою втулок

У холодний період картон допомагає захистити рослини від заморозків. Як застосовувати:

викладіть втулки навколо коріння;

закопайте під грядками;

використовуйте як додатковий мульчувальний шар.

Вони утримують тепло та зменшують ризик пошкодження кореневої системи під час різких похолодань.

Як захистити розсаду від шкідників за допомогою втулок

Втулки можуть стати простими захисними "комірцями" для молодих рослин. Спосіб використання:

одягніть втулку навколо стебла;

трохи заглибте її в ґрунт.

Це допомагає:

захистити від слимаків і равликів;

запобігти пошкодженню паростків;

спрямувати ріст рослини вгору.

Раніше ми писали, які овочі можна сіяти на розсаду вже у лютому.

Нагадаємо, ми розповідали, як захистити розсаду від морозу.

Також вам буде цікаво дізнатися, як зробити поживне добриво з харчових залишків.