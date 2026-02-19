Видео
Видео

Морозы и подтопления в феврале 2026 — как спасти урожай

Морозы и подтопления в феврале 2026 — как спасти урожай

Дата публикации 19 февраля 2026 18:58
Как спасти урожай от подтоплений и морозов в феврале 2026 — советы специалистов
Мужчина копает на огороде. Фото: google.com

Февраль принес не мало проблем украинским огородникам и аграриям: от оттепелей и обильных дождей до страшных заморозков. Синоптики предупреждают, что морозы еще вернутся, а значит, следует позаботиться о посевах, чтобы не потерять урожай.

Как уберечь озимые культуры, луковичные и молодые саженцы от гибели, Новини.LIVE рассказывает со ссылкой на agronews.ua.

Читайте также:

Чем опасны подтопления и морозы

Главная угроза для растений — "асфиксия" корневой системы. Когда почва перенасыщена водой, кислород не поступает к корням. В бескислородной среде они начинают отмирать и загнивать.

Если же после подтопления ударяет мороз, ситуация усложняется еще больше:

  • на поверхности образуется ледяная корка;
  • корневая система дополнительно страдает от промерзания;
  • лед травмирует ткани озимых культур.

В результате растения могут так и не восстановиться.

Какие культуры в зоне риска

Больше всего страдают:

  • озимая пшеница и рапс;
  • чеснок и озимый лук;
  • луковичные цветы (тюльпаны, нарциссы);
  • молодые саженцы плодовых деревьев;
  • многолетники с поверхностной корневой системой.

Что делать уже сейчас, чтобы не потерять урожай — советы агрономов

Если в вашем регионе оттепель, главная задача быстро отвести избыточную воду, особенно если приближаются морозы.

Специалисты советуют действовать следующим образом:

1. Срочно наладить дренаж

Проверьте и прочистите:

  • канавы;
  • водоотводные каналы;
  • естественные стоки воды.

Даже частичное снижение уровня воды значительно уменьшает риск загнивания корней.

2. Сделать борозды для стока

Легкие борозды или каналы между грядками позволят воде быстрее сходить, не застаиваясь на посевах.

3. Не выезжать техникой на переувлажненное поле

Это одна из самых распространенных ошибок. Тяжелая техника уплотняет мокрую почву, буквально "цементируя" ее. Весной растениям будет трудно прорасти через уплотненный слой, а корневая система будет развиваться слабо.

4. Запланировать восстановительную подкормку весной

Если вода стояла на поле более двух суток, весной стоит предусмотреть усиленную азотную подкормку. Она поможет озимым быстрее нарастить листовую массу и компенсировать зимние потери.

Что категорически нельзя делать

Чтобы не усугубить ситуацию, специалисты советуют избегать таких действий:

  1. Не перекапывать мокрую почву. Вы нарушите ее структуру, образуются плотные комки, которые после высыхания станут твердыми, как камень.
  2. Не вносить удобрения по воде. Питание просто смоется, а растения его не усвоят.
  3. Не накрывать грядки пленкой без вентиляции. Под пленкой скапливается конденсат, что создает идеальные условия для гниения и развития грибковых болезней.

погода урожай морозы советы огород
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
