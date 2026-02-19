Відео
Україна
Дім та город Морози та підтоплення у лютому 2026 — як врятувати врожай

Морози та підтоплення у лютому 2026 — як врятувати врожай

Ua ru
Дата публікації: 19 лютого 2026 18:58
Як врятувати врожай від підтоплень та морозів у лютому 2026 — поради фахівців
Чоловік копає на городі. Фото: google.com

Лютий приніс не мало проблем українським городникам і аграріям: від відлиг та рясних дощів до страшних заморозків. Синоптики попереджають, що морози ще повернуться а отже, слід потурбуватися про посіви, щоб не втратити врожай. 

Як уберегти озимі культури, цибулинні та молоді саджанці від загибелі, Новини.LIVE розповідає з посиланням на agronews.ua.

Чим небезпечні підтоплення та морози

Головна загроза для рослин — "асфіксія" кореневої системи. Коли ґрунт перенасичений водою, кисень не надходить до коріння. У безкисневому середовищі воно починає відмирати та загнивати.

Якщо ж після підтоплення вдаряє мороз, ситуація ускладнюється ще більше:

  • на поверхні утворюється крижана кірка;
  • коренева система додатково страждає від промерзання;
  • лід травмує тканини озимих культур.

У результаті рослини можуть так і не відновитися.

Які культури у зоні ризику

Найбільше страждають:

  • озима пшениця та ріпак;
  • часник і озима цибуля;
  • цибулинні квіти (тюльпани, нарциси);
  • молоді саджанці плодових дерев;
  • багаторічники з поверхневою кореневою системою.

Що робити вже зараз, щоб не втратити врожай — поради агрономів

Якщо у вашому регіоні відлига, головне завдання швидко відвести надлишкову воду, особливо якщо наближаються морози. 

Фахівці радять діяти наступним чином:

1. Терміново налагодити дренаж

Перевірте та прочистіть:

  • канави;
  • водовідвідні канали;
  • природні стоки води.

Навіть часткове зниження рівня води значно зменшує ризик загнивання коріння.

2. Зробити борозни для стоку

Легкі борозни або канали між грядками дозволять воді швидше сходити, не застоюючись на посівах.

3. Не виїжджати технікою на перезволожене поле

Це одна з найпоширеніших помилок. Важка техніка ущільнює мокрий ґрунт, буквально "цементуючи" його. Навесні рослинам буде важко прорости через ущільнений шар, а коренева система розвиватиметься слабко.

4. Запланувати відновлювальне підживлення навесні

Якщо вода стояла на полі понад дві доби, навесні варто передбачити посилене азотне підживлення. Воно допоможе озимим швидше наростити листову масу та компенсувати зимові втрати.

Що категорично не можна робити

Щоб не погіршити ситуацію, фахівці радять уникати таких дій:

  1. Не перекопувати мокрий ґрунт. Ви порушите його структуру, утворяться щільні грудки, які після висихання стануть твердими, як камінь.
  2. Не вносити добрива по воді. Живлення просто змиється, а рослини його не засвоять.
  3. Не накривати грядки плівкою без вентиляції. Під плівкою накопичується конденсат, що створює ідеальні умови для гниття та розвитку грибкових хвороб.

Раніше ми розповідали, які овочі та зелень варто сіяти на розсаду вже в лютому, щоб зібрати перший врожай до кінця весни або ж на початку літа.

Також вам буде цікаво дізнатися, чим варто підживити дерева в саду після зими, щоб пагони не сохли та рушили в ріст.

погода врожай морози поради город
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
