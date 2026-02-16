Які добрива внести навесні після морозів - підживлення для пробудження саду та росту бруньок

Дівчина підгодовує дерево. Фото: Freepik

Після морозної зими сад може запускатися повільно, але перші правильні підживлення допоможуть кущам і деревам швидше прокинутися. Є добрива, які зупиняють усихання пагонів і стимулюють ріст бруньок уже на старті весни.

Новини.LIVE пояснює, які добрива варто вносити навесні після морозів, з яких підживлень починати та як не нашкодити молодим пагонам і корінню.

Оцініть стан саду після зими

Перед підживленням оглядають кущі та дерева: видаляють підмерзлі, поламані й сухі гілки. Чисті зрізи та полив теплою водою допоможуть кореням активуватися і підготують рослини до добрив. Також варто прибрати стару мульчу й розпушити верхній шар ґрунту, щоб кисень швидше дістався коренів і запустив весняне відновлення.

Перша підгодівля — без азоту

На старті весни деревам потрібні калій і фосфор, а не азот. Найкраще працює розчин золи:

1-2 склянки золи на відро води;

настоювати 24 години.

Молоді дерева поливають 1-2 відрами, дорослі — до 5, старі — до 10-12 відер.

Коли давати азот

Азот вносять лише тоді, коли з’являються перші справжні листки. Підійде нітроамофоска:

40 г на 1 м² пристовбурного кола;

або 40 г на відро води.

Важливо не поспішати, щоб не "спалити" пагони.

Органічні добрива для мікрофлори

Через 11-14 днів після азоту дають компост — 1 відро на м² та замульчовують. Підживлення проводять до цвітіння. Після цвітіння можна внести настій коров’яку, курячого посліду або сульфат магнію для підтримки росту.

