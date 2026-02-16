Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дім та город Чим підживити сад після зими, щоб пагони не сохли й рушили в ріст

Чим підживити сад після зими, щоб пагони не сохли й рушили в ріст

Ua ru
Дата публікації: 16 лютого 2026 06:52
Які добрива внести навесні після морозів - підживлення для пробудження саду та росту бруньок
Дівчина підгодовує дерево. Фото: Freepik

Після морозної зими сад може запускатися повільно, але перші правильні підживлення допоможуть кущам і деревам швидше прокинутися. Є добрива, які зупиняють усихання пагонів і стимулюють ріст бруньок уже на старті весни.

Новини.LIVE пояснює, які добрива варто вносити навесні після морозів, з яких підживлень починати та як не нашкодити молодим пагонам і корінню.

Реклама
Читайте також:

Оцініть стан саду після зими

Перед підживленням оглядають кущі та дерева: видаляють підмерзлі, поламані й сухі гілки. Чисті зрізи та полив теплою водою допоможуть кореням активуватися і підготують рослини до добрив. Також варто прибрати стару мульчу й розпушити верхній шар ґрунту, щоб кисень швидше дістався коренів і запустив весняне відновлення.

Перша підгодівля — без азоту

На старті весни деревам потрібні калій і фосфор, а не азот. Найкраще працює розчин золи:

  • 1-2 склянки золи на відро води;
  • настоювати 24 години.

Молоді дерева поливають 1-2 відрами, дорослі — до 5, старі — до 10-12 відер.

Коли давати азот

Азот вносять лише тоді, коли з’являються перші справжні листки. Підійде нітроамофоска:

  • 40 г на 1 м² пристовбурного кола;
  • або 40 г на відро води.

Важливо не поспішати, щоб не "спалити" пагони.

Органічні добрива для мікрофлори

Через 11-14 днів після азоту дають компост — 1 відро на м² та замульчовують. Підживлення проводять до цвітіння. Після цвітіння можна внести настій коров’яку, курячого посліду або сульфат магнію для підтримки росту.

Ми вже писали про те, як правильно формувати фікус Бенджаміна та укорінювати живці для густої, здорової крони.

Раніше пояснювали те, як приготувати двокомпонентну підгодівлю та для яких кімнатних квітів вона дає максимальний ефект.

Детальніше розповідали про те, які декоративні квіти найкраще висівати в лютому, щоб отримати сильну розсаду та пишні кущі.

дерева морози добрива поради сад підживлення кущі
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації