Чим підживити кімнатні квіти для швидкого цвітіння - рецепт рисово-дріжджового добрива

Людина удобрює кімнатні рослини. Фото: Pexels

Є проста домашня підгодівля, яка запускає цвітіння буквально за добу. Вона готується з доступних інгредієнтів та працює сильніше за магазинні добрива, роблячи листя густим і зеленим, а бутони — яскравими й численними.

Новини.LIVE пояснює, як приготувати двокомпонентну підгодівлю та для яких кімнатних квітів вона дає максимальний ефект.

Реклама

Читайте також:

Чому це добриво працює миттєво

Рисова вода містить крохмаль, вітаміни та мікроелементи, які зміцнюють корені, стимулюють ріст і формування бутонів. Дріжджі запускають ферментацію, насичуючи настій природними стимуляторами, що підвищують імунітет і активізують розвиток зеленої маси.

Як приготувати підгодівлю

1 ст. л. рису залити 100 мл окропу і настоювати 1,5 години.

Дати охолонути та додати половину чайної ложки дріжджів.

Залишити на 20 хвилин для активації.

Готовий настій містить крохмаль, цукри та поживні речовини, які швидко засвоюються корінням і омолоджують ґрунт.

Які рослини реагують найкраще

Ця підгодівля підходить майже всім кімнатним квітам, але особливо добре її сприймають:

декабрист;

герань;

грошове дерево;

заміокулькас;

інші квітучі рослини з повільним ростом.

Після внесення вони швидше формують бутони й оновлюють листя.

Як використовувати правильно

Підживлюють тільки по вологому ґрунту — по 2 ст. л. під корінь. Ефект видно вже наступного дня, а регулярне застосування має накопичувальну дію, роблячи цвітіння стабільним і тривалим. Не варто перевищувати дозу: надлишок може уповільнити ріст, тому достатньо вносити підгодівлю раз на 7-10 днів.

Ми вже писали про те, як зберегти тепло в курнику та уникнути охолодження птахів у зимові морози.

Раніше повідомлялося про те, які рослини не можна садити поруч із картоплею та чому таке сусідство небезпечне.

Також ми пояснювали те, як прибрати протяги й зберегти тепло в квартирі за допомогою простого та бюджетного методу.