Главная Дом и огород Цветы оживут за день — домашняя подкормка, творящая чудеса

Цветы оживут за день — домашняя подкормка, творящая чудеса

Дата публикации 10 февраля 2026 20:26
Чем подкормить комнатные цветы для быстрого цветения - рецепт рисово-дрожжевого удобрения
Человек удобряет комнатные растения. Фото: Pexels

Есть простая домашняя подкормка, которая запускает цветение буквально за сутки. Она готовится из доступных ингредиентов и работает сильнее магазинных удобрений, делая листья густыми и зелеными, а бутоны — яркими и многочисленными.

Новини.LIVE объясняет, как приготовить двухкомпонентную подкормку и для каких комнатных цветов она дает максимальный эффект.

Читайте также:

Почему это удобрение работает мгновенно

Рисовая вода содержит крахмал, витамины и микроэлементы, которые укрепляют корни, стимулируют рост и формирование бутонов. Дрожжи запускают ферментацию, насыщая настой природными стимуляторами, повышающими иммунитет и активизирующими развитие зеленой массы.

Как приготовить подкормку

  • 1 ст. л. риса залить 100 мл кипятка и настаивать 1,5 часа.
  • Дать остыть и добавить половину чайной ложки дрожжей.
  • Оставить на 20 минут для активации.

Готовый настой содержит крахмал, сахара и питательные вещества, которые быстро усваиваются корнями и омолаживают почву.

Какие растения реагируют лучше всего

Эта подкормка подходит почти всем комнатным цветам, но особенно хорошо ее воспринимают:

  • декабрист;
  • герань;
  • денежное дерево;
  • замиокулькас;
  • другие цветущие растения с медленным ростом.

После внесения они быстрее формируют бутоны и обновляют листья.

Как использовать правильно

Подкармливают только по влажной почве — по 2 ст. л. под корень. Эффект виден уже на следующий день, а регулярное применение оказывает накопительное действие, делая цветение стабильным и продолжительным. Не стоит превышать дозу: переизбыток может замедлить рост, поэтому достаточно вносить подкормку раз в 7-10 дней.

Мы уже писали о том, как сохранить тепло в курятнике и избежать охлаждения птиц в зимние морозы.

Ранее сообщалось о том, какие растения нельзя сажать рядом с картофелем и почему такое соседство опасно.

Также мы объясняли то, как убрать сквозняки и сохранить тепло в квартире с помощью простого и бюджетного метода.

Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
