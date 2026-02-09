Как оживить пеларгонию зимой - лучшая подкормка в феврале

Человек подкармливает пеларгонию. Фото: Pinterest

В феврале герань особенно страдает от недостатка света и питательных веществ, из-за чего желтеет и останавливает рост. Однако простая аптечная подкормка способна мгновенно вернуть растению яркий цвет и силу.

Новини.LIVE рассказывает, как восстановить пеларгонию зимой и какая подкормка помогает ей быстро вернуть зелень и рост.

Почему пеларгония слабеет зимой

В феврале растения остро реагируют на короткий день: листья вянут, желтеют, а корни работают медленнее. Пеларгония нуждается в легкодоступных микроэлементах, чтобы поддерживать фотосинтез и рост в этот период.

Аптечные компоненты для быстрого восстановления

Аспаркам — источник калия и магния, повышает устойчивость и активизирует клетки.

Янтарная кислота — стимулирует обмен веществ, помогает усваивать питательные элементы.

Глицин — аминокислота, работающая как "допинг" для слабых растений и ускоряющая развитие.

Как приготовить подкормку

Смешайте по 1 таблетке каждого препарата, растереть в порошок и растворить в 1 л теплой воды. Поливайте под корень раз в две недели. Почва должна быть влажной, а дозировка — строго контролируемой.

Результат после внесения

Такой комплекс запускает фотосинтез, укрепляет ткани и стимулирует корневую систему. Уже через несколько дней листья становятся зелеными и упругими, а стебли — крепкими. Для стабильного эффекта подкормки повторяют в течение всего зимнего периода.

