Як оживити пеларгонію взимку - найкраще підживлення у лютому

У лютому герань особливо страждає від нестачі світла й поживних речовин, через що жовтіє та зупиняє ріст. Проте просте аптечне підживлення здатне миттєво повернути рослині яскравий колір і силу.

Новини.LIVE розповідає, як відновити пеларгонію взимку та яке підживлення допомагає їй швидко повернути зелень і ріст.

Чому пеларгонія слабшає взимку

У лютому рослини гостро реагують на короткий день: листя в’яне, жовтіє, а корені працюють повільніше. Пеларгонія потребує легкодоступних мікроелементів, щоб підтримувати фотосинтез і ріст у цей період.

Аптечні компоненти для швидкого відновлення

Аспаркам — джерело калію й магнію, підвищує стійкість і активізує клітини.

Янтарна кислота — стимулює обмін речовин, допомагає засвоювати поживні елементи.

Гліцин — амінокислота, що працює як "допінг" для слабких рослин і пришвидшує розвиток.

Як приготувати підживлення

Змішайте по 1 таблетці кожного препарату, розтріть у порошок і розчиніть у 1 л теплої води. Поливайте під корінь раз на два тижні. Грунт має бути вологим, а дозування — строго контрольованим.

Результат після внесення

Такий комплекс запускає фотосинтез, зміцнює тканини та стимулює кореневу систему. Уже через кілька днів листя стає зеленим і пружним, а стебла — міцними. Для стабільного ефекту підживлення повторюють протягом усього зимового періоду.

