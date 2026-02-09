Відео
Головна Дім та город Як оживити пеларгонію взимку — працює краще за добрива

Як оживити пеларгонію взимку — працює краще за добрива

Ua ru
Дата публікації: 9 лютого 2026 12:00
Як оживити пеларгонію взимку - найкраще підживлення у лютому
Людина підгодовує пеларгонію. Фото: Pinterest

У лютому герань особливо страждає від нестачі світла й поживних речовин, через що жовтіє та зупиняє ріст. Проте просте аптечне підживлення здатне миттєво повернути рослині яскравий колір і силу.

Новини.LIVE розповідає, як відновити пеларгонію взимку та яке підживлення допомагає їй швидко повернути зелень і ріст.

Читайте також:

Чому пеларгонія слабшає взимку

У лютому рослини гостро реагують на короткий день: листя в’яне, жовтіє, а корені працюють повільніше. Пеларгонія потребує легкодоступних мікроелементів, щоб підтримувати фотосинтез і ріст у цей період.

Аптечні компоненти для швидкого відновлення

  • Аспаркам — джерело калію й магнію, підвищує стійкість і активізує клітини.
  • Янтарна кислота — стимулює обмін речовин, допомагає засвоювати поживні елементи.
  • Гліцин — амінокислота, що працює як "допінг" для слабких рослин і пришвидшує розвиток.

Як приготувати підживлення

Змішайте по 1 таблетці кожного препарату, розтріть у порошок і розчиніть у 1 л теплої води. Поливайте під корінь раз на два тижні. Грунт має бути вологим, а дозування — строго контрольованим.

Результат після внесення

Такий комплекс запускає фотосинтез, зміцнює тканини та стимулює кореневу систему. Уже через кілька днів листя стає зеленим і пружним, а стебла — міцними. Для стабільного ефекту підживлення повторюють протягом усього зимового періоду.

Ми пояснювали те, які рослини не переносять золу та чим її безпечно замінити, щоб не втратити врожай і цвітіння.

Також розповідали про те, що посадити поруч із морквою, щоб підвищити врожайність і покращити стан ґрунту.

Раніше повідомлялося про те, як працює автоматичний полив і чому він підвищує ефективність догляду за ділянкою.

рослини зима квіти добрива поради підживлення пеларгонія
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
