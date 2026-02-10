Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дім та город Пишний фікус без зусиль — правильна обрізка та живцювання

Пишний фікус без зусиль — правильна обрізка та живцювання

Ua ru
Дата публікації: 10 лютого 2026 12:22
Як формувати фікус Бенджаміна та укорінювати живці - поради для густої крони
Дівчина доглядає фікуса. Фото: Freepik

Фікус Бенджаміна швидко втрачає форму, але так само легко її відновлює, якщо вчасно поєднати формування крони та живцювання. Саме зараз найкращий момент оновити рослину й отримати кілька нових екземплярів без зайвих зусиль.

Новини.LIVE пояснює, як правильно формувати фікус Бенджаміна та укорінювати живці для густої, здорової крони.

Реклама
Читайте також:

Як правильно брати живці

Для живцювання обирають верхівкові або бічні пагони 8-12 см із 2-4 листками. Зріз виконують під вузлом гострим інструментом — такі живці швидко дають коріння, а місце зрізу на основній рослині формує нові гілочки та робить крону густішою.

Що обрізати під час формування

Видаляють:

  • пагони, що ростуть усередину;
  • тонкі витягнуті гілки;
  • верхівки, які ламають симетрію.

Одна процедура одразу формує акуратну крону та дає матеріал для живцювання.

Скільки живців укорінювати й у чому

В одній склянці оптимально розміщувати 2-3 живці — вони швидше адаптуються та виглядають декоративніше після вкорінення. Для ємності обирають 200-300 мл із дренажем. Субстрат має бути легким: універсальний ґрунт із перлітом, пісок із торфом або суміш торф/перліт 1:1.

Умови для швидкого вкорінення

Фікус потребує розсіяного світла, температури 22-25 °C та помірного зволоження без застою води. Легке укриття у вигляді пакета створює мінітепличку, а щоденне провітрювання запобігає надмірній волозі та привчає живці до кімнатних умов.

Ми пояснювали те, як правильно підживити смородину, щоб подвоїти розмір ягід без складних добрив і зайвих витрат.

Також розповідали про те, де садити картоплю, щоб прискорити ріст бульб і отримати стабільно високий урожай.

Раніше повідомлялося про те, якими декоративними кущами можна замінити троянди, щоб сад залишався доглянутим увесь сезон.

рослини квіти поради обрізання фікус
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації