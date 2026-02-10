Як формувати фікус Бенджаміна та укорінювати живці - поради для густої крони

Дівчина доглядає фікуса. Фото: Freepik

Фікус Бенджаміна швидко втрачає форму, але так само легко її відновлює, якщо вчасно поєднати формування крони та живцювання. Саме зараз найкращий момент оновити рослину й отримати кілька нових екземплярів без зайвих зусиль.

Новини.LIVE пояснює, як правильно формувати фікус Бенджаміна та укорінювати живці для густої, здорової крони.

Як правильно брати живці

Для живцювання обирають верхівкові або бічні пагони 8-12 см із 2-4 листками. Зріз виконують під вузлом гострим інструментом — такі живці швидко дають коріння, а місце зрізу на основній рослині формує нові гілочки та робить крону густішою.

Що обрізати під час формування

Видаляють:

пагони, що ростуть усередину;

тонкі витягнуті гілки;

верхівки, які ламають симетрію.

Одна процедура одразу формує акуратну крону та дає матеріал для живцювання.

Скільки живців укорінювати й у чому

В одній склянці оптимально розміщувати 2-3 живці — вони швидше адаптуються та виглядають декоративніше після вкорінення. Для ємності обирають 200-300 мл із дренажем. Субстрат має бути легким: універсальний ґрунт із перлітом, пісок із торфом або суміш торф/перліт 1:1.

Умови для швидкого вкорінення

Фікус потребує розсіяного світла, температури 22-25 °C та помірного зволоження без застою води. Легке укриття у вигляді пакета створює мінітепличку, а щоденне провітрювання запобігає надмірній волозі та привчає живці до кімнатних умов.

