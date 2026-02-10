Как формировать фикус Бенджамина и укоренять черенки - советы для густой кроны

Девушка ухаживает за фикусом. Фото: Freepik

Фикус Бенджамина быстро теряет форму, но так же легко ее восстанавливает, если вовремя совместить формирование кроны и черенкование. Именно сейчас лучший момент обновить растение и получить несколько новых экземпляров без лишних усилий.

Новини.LIVE объясняет, как правильно формировать фикус Бенджамина и укоренять черенки для густой, здоровой кроны.

Реклама

Читайте также:

Как правильно брать черенки

Для черенкования выбирают верхушечные или боковые побеги 8-12 см с 2-4 листьями. Срез выполняют под узлом острым инструментом — такие черенки быстро дают корни, а место среза на основном растении формирует новые веточки и делает крону более густой.

Что обрезать во время формирования

Удаляют:

побеги, растущие внутрь;

тонкие вытянутые ветви;

верхушки, которые ломают симметрию.

Одна процедура сразу формирует аккуратную крону и дает материал для черенкования.

Сколько черенков укоренять и в чем

В одном стакане оптимально размещать 2-3 черенка — они быстрее адаптируются и выглядят декоративнее после укоренения. Для емкости выбирают 200-300 мл с дренажем. Субстрат должен быть легким: универсальный грунт с перлитом, песок с торфом или смесь торф/перлит 1:1.

Условия для быстрого укоренения

Фикус нуждается в рассеянном свете, температуре 22-25 °C и умеренном увлажнении без застоя воды. Легкое укрытие в виде пакета создает мини-тепличку, а ежедневное проветривание предотвращает чрезмерную влагу и приучает черенки к комнатным условиям.

Мы объясняли то, как правильно подкормить смородину, чтобы удвоить размер ягод без сложных удобрений и лишних затрат.

Также рассказывали о том, где сажать картофель, чтобы ускорить рост клубней и получить стабильно высокий урожай.

Ранее сообщалось о том, какими декоративными кустами можно заменить розы, чтобы сад оставался ухоженным весь сезон.