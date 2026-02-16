Какие удобрения внести весной после морозов - подкормки для пробуждения сада и роста почек

Девушка подкармливает дерево. Фото: Freepik

После морозной зимы сад может запускаться медленно, но первые правильные подкормки помогут кустам и деревьям быстрее проснуться. Есть удобрения, которые останавливают усыхание побегов и стимулируют рост почек уже на старте весны.

Новини.LIVE объясняет, какие удобрения стоит вносить весной после морозов, с каких подкормок начинать и как не навредить молодым побегам и корням.

Оцените состояние сада после зимы

Перед подкормкой осматривают кусты и деревья: удаляют подмерзшие, поломанные и сухие ветки. Чистые срезы и полив теплой водой помогут корням активироваться и подготовят растения к удобрениям. Также стоит убрать старую мульчу и разрыхлить верхний слой почвы, чтобы кислород быстрее добрался до корней и запустил весеннее восстановление.

Первая подкормка — без азота

На старте весны деревьям нужны калий и фосфор, а не азот. Лучше всего работает раствор золы:

1-2 стакана золы на ведро воды;

настаивать 24 часа.

Молодые деревья поливают 1-2 ведрами, взрослые — до 5, старые — до 10-12 ведер.

Когда давать азот

Азот вносят лишь тогда, когда появляются первые настоящие листья. Подойдет нитроаммофоска:

40 г на 1 м² приствольного круга;

или 40 г на ведро воды.

Важно не спешить, чтобы не "сжечь" побеги.

Органические удобрения для микрофлоры

Через 11-14 дней после азота дают компост — 1 ведро на м² и замульчируют. Подкормку проводят до цветения. После цветения можно внести настой коровяка, куриного помета или сульфат магния для поддержания роста.

