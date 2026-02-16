Какие удобрения внести весной после морозов - подкормки для пробуждения сада и роста почек

Чем подкормить сад после зимы, чтобы побеги не сохли и тронулись в рост
После морозной зимы сад может запускаться медленно, но первые правильные подкормки помогут кустам и деревьям быстрее проснуться. Есть удобрения, которые останавливают усыхание побегов и стимулируют рост почек уже на старте весны.
Новини.LIVE объясняет, какие удобрения стоит вносить весной после морозов, с каких подкормок начинать и как не навредить молодым побегам и корням.
Оцените состояние сада после зимы
Перед подкормкой осматривают кусты и деревья: удаляют подмерзшие, поломанные и сухие ветки. Чистые срезы и полив теплой водой помогут корням активироваться и подготовят растения к удобрениям. Также стоит убрать старую мульчу и разрыхлить верхний слой почвы, чтобы кислород быстрее добрался до корней и запустил весеннее восстановление.
Первая подкормка — без азота
На старте весны деревьям нужны калий и фосфор, а не азот. Лучше всего работает раствор золы:
- 1-2 стакана золы на ведро воды;
- настаивать 24 часа.
Молодые деревья поливают 1-2 ведрами, взрослые — до 5, старые — до 10-12 ведер.
Когда давать азот
Азот вносят лишь тогда, когда появляются первые настоящие листья. Подойдет нитроаммофоска:
- 40 г на 1 м² приствольного круга;
- или 40 г на ведро воды.
Важно не спешить, чтобы не "сжечь" побеги.
Органические удобрения для микрофлоры
Через 11-14 дней после азота дают компост — 1 ведро на м² и замульчируют. Подкормку проводят до цветения. После цветения можно внести настой коровяка, куриного помета или сульфат магния для поддержания роста.
Мы уже писали о том, как правильно формировать фикус Бенджамина и укоренять черенки для густой, здоровой кроны.
Ранее объясняли то, как приготовить двухкомпонентную подкормку и для каких комнатных цветов она дает максимальный эффект.
Подробнее рассказывали о том, какие декоративные цветы лучше всего высевать в феврале, чтобы получить сильную рассаду и пышные кусты.
Читайте Новини.LIVE!