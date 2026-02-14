Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дім та город Календар городника — найкращі дні для посіву й догляду

Календар городника — найкращі дні для посіву й догляду

Ua ru
Дата публікації: 14 лютого 2026 12:00
Сприятливі дні лютого-березня для посіву, розсади та робіт на городі - поради городникам
Людина доглядає розсаду. Фото: ANSA

Правильно обраний день для посіву й догляду за розсадою значно підвищує шанси на сильні, рівномірні сходи. Експерти назвали найсприятливіші дні лютого-березня 2026 року для успішних робіт на городі.

Новини.LIVE розповідає, які дні вважаються найсприятливішими для ранніх посівів та як використати календар городника, щоб отримати дружні та міцні сходи.

Реклама
Читайте також:

Чому "золоті" дні такі важливі

Фази Місяця та температура впливають на енергію проростання. Посів у правильний день прискорює появу сходів і робить розсаду міцнішою. У такі періоди рослини швидше адаптуються й рідше хворіють, що напряму підсилює майбутній урожай.

Найсприятливіші дати лютого-березня 2026

Городники радять орієнтуватися на чотири дні, коли умови максимально збігаються з біологічними потребами насіння. У ці дні краще сходять:

  • 20-21 лютого — активна фаза зростання, добре сходять томати, перець і баклажани.
  • 18-19 березня — період, коли прискорюється проростання зелені, салату, редису та цибулі.

Як підготувати насіння під сприятливий день

Навіть у "золотий" день результат залежить від підготовки. Рекомендації:

  • замочити насіння на 2-4 години;
  • прогріти або проростити відповідно до сорту.

Що дає дотримання календаря

Розсада виростає рівномірною, менше хворіє та швидше адаптується. Це економить час догляду й забезпечує стабільний урожай уже в середині сезону. Крім того, рослини краще переносять пересадку та стреси, що підвищує врожайність наприкінці літа.

Ми вже писали про те, як облаштувати вертикальні грядки та які рослини обрати.

Раніше пояснювали те, які розчини використовувати в лютому та як правильно обробити сад.

Детальніше розповідали про те, які роботи в саду та на городі варто виконати вже в лютому.

поради город сад посів розсада
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації