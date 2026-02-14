Сприятливі дні лютого-березня для посіву, розсади та робіт на городі - поради городникам

Людина доглядає розсаду. Фото: ANSA

Правильно обраний день для посіву й догляду за розсадою значно підвищує шанси на сильні, рівномірні сходи. Експерти назвали найсприятливіші дні лютого-березня 2026 року для успішних робіт на городі.

Новини.LIVE розповідає, які дні вважаються найсприятливішими для ранніх посівів та як використати календар городника, щоб отримати дружні та міцні сходи.

Чому "золоті" дні такі важливі

Фази Місяця та температура впливають на енергію проростання. Посів у правильний день прискорює появу сходів і робить розсаду міцнішою. У такі періоди рослини швидше адаптуються й рідше хворіють, що напряму підсилює майбутній урожай.

Найсприятливіші дати лютого-березня 2026

Городники радять орієнтуватися на чотири дні, коли умови максимально збігаються з біологічними потребами насіння. У ці дні краще сходять:

20-21 лютого — активна фаза зростання, добре сходять томати, перець і баклажани.

18-19 березня — період, коли прискорюється проростання зелені, салату, редису та цибулі.

Як підготувати насіння під сприятливий день

Навіть у "золотий" день результат залежить від підготовки. Рекомендації:

замочити насіння на 2-4 години;

прогріти або проростити відповідно до сорту.

Що дає дотримання календаря

Розсада виростає рівномірною, менше хворіє та швидше адаптується. Це економить час догляду й забезпечує стабільний урожай уже в середині сезону. Крім того, рослини краще переносять пересадку та стреси, що підвищує врожайність наприкінці літа.

