Главная Дом и огород Календарь огородника — лучшие дни для посева и ухода

Календарь огородника — лучшие дни для посева и ухода

Ua ru
Дата публикации 14 февраля 2026 12:00
Благоприятные дни февраля-марта для посева, рассады и работ на огороде - советы огородникам
Человек ухаживает за рассадой. Фото: ANSA

Правильно выбранный день для посева и ухода за рассадой значительно повышает шансы на сильные, равномерные всходы. Эксперты назвали самые благоприятные дни февраля-марта 2026 года для успешных работ на огороде.

Новини.LIVE рассказывает, какие дни считаются самыми благоприятными для ранних посевов и как использовать календарь огородника, чтобы получить дружные и крепкие всходы.

Читайте также:

Почему "золотые" дни так важны

Фазы Луны и температура влияют на энергию прорастания. Посев в правильный день ускоряет появление всходов и делает рассаду крепче. В такие периоды растения быстрее адаптируются и реже болеют, что напрямую усиливает будущий урожай.

Самые благоприятные даты февраля-марта 2026 года

Огородники советуют ориентироваться на четыре дня, когда условия максимально совпадают с биологическими потребностями семян. В эти дни лучше всходят:

  • 20-21 февраля — активная фаза роста, хорошо всходят томаты, перец и баклажаны.
  • 18-19 марта — период, когда ускоряется прорастание зелени, салата, редиса и лука.

Как подготовить семена под благоприятный день

Даже в "золотой" день результат зависит от подготовки. Рекомендации:

  • замочить семена на 2-4 часа;
  • прогреть или прорастить в соответствии с сортом.

Что дает соблюдение календаря

Рассада вырастает равномерной, меньше болеет и быстрее адаптируется. Это экономит время ухода и обеспечивает стабильный урожай уже в середине сезона. Кроме того, растения лучше переносят пересадку и стрессы, что повышает урожайность в конце лета.

Мы уже писали о том, как обустроить вертикальные грядки и какие растения выбрать.

Ранее объясняли то, какие растворы использовать в феврале и как правильно обработать сад.

Подробнее рассказывали о том, какие работы в саду и на огороде стоит выполнить уже в феврале.

советы огород сад посев рассада
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
