Благоприятные дни февраля-марта для посева, рассады и работ на огороде - советы огородникам

Календарь огородника — лучшие дни для посева и ухода
Правильно выбранный день для посева и ухода за рассадой значительно повышает шансы на сильные, равномерные всходы. Эксперты назвали самые благоприятные дни февраля-марта 2026 года для успешных работ на огороде.
Новини.LIVE рассказывает, какие дни считаются самыми благоприятными для ранних посевов и как использовать календарь огородника, чтобы получить дружные и крепкие всходы.
Почему "золотые" дни так важны
Фазы Луны и температура влияют на энергию прорастания. Посев в правильный день ускоряет появление всходов и делает рассаду крепче. В такие периоды растения быстрее адаптируются и реже болеют, что напрямую усиливает будущий урожай.
Самые благоприятные даты февраля-марта 2026 года
Огородники советуют ориентироваться на четыре дня, когда условия максимально совпадают с биологическими потребностями семян. В эти дни лучше всходят:
- 20-21 февраля — активная фаза роста, хорошо всходят томаты, перец и баклажаны.
- 18-19 марта — период, когда ускоряется прорастание зелени, салата, редиса и лука.
Как подготовить семена под благоприятный день
Даже в "золотой" день результат зависит от подготовки. Рекомендации:
- замочить семена на 2-4 часа;
- прогреть или прорастить в соответствии с сортом.
Что дает соблюдение календаря
Рассада вырастает равномерной, меньше болеет и быстрее адаптируется. Это экономит время ухода и обеспечивает стабильный урожай уже в середине сезона. Кроме того, растения лучше переносят пересадку и стрессы, что повышает урожайность в конце лета.
Мы уже писали о том, как обустроить вертикальные грядки и какие растения выбрать.
Ранее объясняли то, какие растворы использовать в феврале и как правильно обработать сад.
Подробнее рассказывали о том, какие работы в саду и на огороде стоит выполнить уже в феврале.
Читайте Новини.LIVE!