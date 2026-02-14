Благоприятные дни февраля-марта для посева, рассады и работ на огороде - советы огородникам

Человек ухаживает за рассадой. Фото: ANSA

Правильно выбранный день для посева и ухода за рассадой значительно повышает шансы на сильные, равномерные всходы. Эксперты назвали самые благоприятные дни февраля-марта 2026 года для успешных работ на огороде.

Новини.LIVE рассказывает, какие дни считаются самыми благоприятными для ранних посевов и как использовать календарь огородника, чтобы получить дружные и крепкие всходы.

Почему "золотые" дни так важны

Фазы Луны и температура влияют на энергию прорастания. Посев в правильный день ускоряет появление всходов и делает рассаду крепче. В такие периоды растения быстрее адаптируются и реже болеют, что напрямую усиливает будущий урожай.

Самые благоприятные даты февраля-марта 2026 года

Огородники советуют ориентироваться на четыре дня, когда условия максимально совпадают с биологическими потребностями семян. В эти дни лучше всходят:

20-21 февраля — активная фаза роста, хорошо всходят томаты, перец и баклажаны.

18-19 марта — период, когда ускоряется прорастание зелени, салата, редиса и лука.

Как подготовить семена под благоприятный день

Даже в "золотой" день результат зависит от подготовки. Рекомендации:

замочить семена на 2-4 часа;

прогреть или прорастить в соответствии с сортом.

Что дает соблюдение календаря

Рассада вырастает равномерной, меньше болеет и быстрее адаптируется. Это экономит время ухода и обеспечивает стабильный урожай уже в середине сезона. Кроме того, растения лучше переносят пересадку и стрессы, что повышает урожайность в конце лета.

