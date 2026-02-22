Які рослини можна посадити у ґрунт в лютому 2026 — список овочів та зелені

Посадка рослин у відкритий ґрунт. Колаж: Новини.LIVE

Попри морози та сніг, лютий для багатьох українських городників стає стартом нового сезону садовини та городини. Саме наприкінці зими у відкритий ґрунт під укриття можна висівати безліч холодостійких культур. Це і овочі, і зелень.

Новини.LIVE з посиланням на Homes and Gardens розповідає, які овочі та зелень підходять для лютневих посівів у відкритий ґрунт.

Реклама

Читайте також:

Як підготуватися до посіву рослин у лютому

Важливо спершу підготувати ґрунт. Для цього за 1-2 тижні до посіву перекопайте та розпушіть землю, встановіть укриття, щоб ґрунт прогрівся. Для цього підійдуть холодні парники, дуги з агроволокном або міні-теплиці з пластикових пляшок або бутлів. Щоб збагатити землю поживними речовинами, використовуйте легкий компост замість свіжого гною.

Якщо очікуються морози нижче -5°C, варто додатково накривати посіви подвійним шаром агроволокна. Також обирайте сонячні, захищені від вітру ділянки. Регулярно провітрюйте укриття під час відлиг.

Посів під укриття дає кілька переваг:

ґрунт прогрівається швидше;

насіння захищене від надмірної вологи та різких заморозків;

сходи менше пошкоджуються шкідниками;

у лютому ґрунт довго зберігає вологу, тож рослини не потребують поливу.

Правильна підготовка ґрунту й мінімальний захист від холоду дозволяють отримати першу зелень і овочі вже у квітні-травні.

Посів рослини у відкритий ґрунт. Фото: shutterstock.com

Сім рослин, які можна посадити у ґрунт в лютому

1. Салат листовий

Один із найкращих варіантів для раннього старту. Обирайте маслянисті або листові сорти — вони швидко ростуть і витримують прохолоду. Обов'язково перед посівом ретельно розпушіть землю та приберіть бур'яни. Насіння висівайте на глибину до 1 см. А у теплі дні провітрюйте укриття.

2. Рукола

Швидка, невибаглива й багата на вітаміни культура. Від посіву до збору проходить приблизно 3-4 тижні. Тож, першу зелень можна зрізати вже в березні-квітні.

Що важливо:

сіяти краще одразу в ґрунт, без пересаджування;

глибина загортання — до 1 см;

регулярно провітрюйте укриття, щоб уникнути грибкових хвороб.

3. Морква ранніх сортів

Лютневий посів дозволяє отримати солодку молоду моркву вже наприкінці травня. Рекомендації з посіву та догляду:

обирайте ранньостиглі сорти;

видаліть каміння з ґрунту, щоб коренеплоди росли рівними;

не використовуйте свіжий гній — він стимулює ріст бадилля, а не плода;

дотримуйтесь відстані 3-4 см між рослинами після проріджування.

4. Редис

Абсолютний рекордсмен за швидкістю росту. Сходить менш ніж за тиждень навіть у прохолодному ґрунті. Вже через 5-6 тижнів після лютневого посіву можна збирати перші соковиті коренеплоди. Як сіяти:

глибина — близько 1 см;

відстань між насінинами — 2-3 см;

регулярний полив без застою води.

5. Боби

Культура добре переносить низькі температури й проростає вже при +5°C. Ранній старт дозволяє отримати врожай на місяць раніше звичайних строків. У північних та центральних регіонах України краще висівати боби в глибокі контейнери в холодному парнику, а через 4-6 тижнів пересаджувати у відкритий ґрунт. Це зменшує ризик загнивання насіння в холодній землі.

6. Горох

Ще одна холодостійка культура, яку можна висівати в лютому під укриття. У разі м'якої весни перші стручки з'являться вже у травні. Сійте в біорозкладні стаканчики або втулки від туалетного паперу — так коріння не травмується під час пересадки. Глибина посіву — 3-4 см.

7. Цибуля на перо

Зелена цибуля чудово проростає під агроволокном. Збирати зелень можна вже у квітні. Основні правила:

висівати в неглибокі борозни;

відстань між рослинами — близько 5 см.

уникати перезволоження.

Раніше ми розповідали, які солодкі сорти огірків варто посадити цьогоріч, щоб зібрати великий врожай овочу.

Нагадаємо, ми писали, які овочі та зелень можна починати сіяти на розсаду вже в лютому. Якщо це зробити, то можна встигнути зібрати врожай двічі.

Також дізнавайтесь, як врятувати посіви у лютому від морозів та підтоплень. Фахівці поділились простими порадами, які допоможуть зберегти врожай навіть за екстремальних умов.