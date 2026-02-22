Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дім та город Ці овочі та зелень можна садити у відкритий ґрунт вже в лютому

Ці овочі та зелень можна садити у відкритий ґрунт вже в лютому

Ua ru
Дата публікації: 22 лютого 2026 14:01
Які рослини можна посадити у ґрунт в лютому 2026 — список овочів та зелені
Посадка рослин у відкритий ґрунт. Колаж: Новини.LIVE

Попри морози та сніг, лютий для багатьох українських городників стає стартом нового сезону садовини та городини. Саме наприкінці зими у відкритий ґрунт під укриття можна висівати безліч холодостійких культур. Це і овочі, і зелень.

Новини.LIVE з посиланням на Homes and Gardens розповідає, які овочі та зелень підходять для лютневих посівів у відкритий ґрунт.

Реклама
Читайте також:

Як підготуватися до посіву рослин у лютому

Важливо спершу підготувати ґрунт. Для цього за 1-2 тижні до посіву перекопайте та розпушіть землю, встановіть укриття, щоб ґрунт прогрівся. Для цього підійдуть холодні парники, дуги з агроволокном або міні-теплиці з пластикових пляшок або бутлів. Щоб збагатити землю поживними речовинами, використовуйте легкий компост замість свіжого гною.

Якщо очікуються морози нижче -5°C, варто додатково накривати посіви подвійним шаром агроволокна. Також обирайте сонячні, захищені від вітру ділянки. Регулярно провітрюйте укриття під час відлиг.

Посів під укриття дає кілька переваг:

  • ґрунт прогрівається швидше;
  • насіння захищене від надмірної вологи та різких заморозків;
  • сходи менше пошкоджуються шкідниками;
  • у лютому ґрунт довго зберігає вологу, тож рослини не потребують поливу.

Правильна підготовка ґрунту й мінімальний захист від холоду дозволяють отримати першу зелень і овочі вже у квітні-травні.

 

Як підготуватися до посіву рослин у лютому
Посів рослини у відкритий ґрунт. Фото: shutterstock.com

Сім рослин, які можна посадити у ґрунт в лютому

1. Салат листовий

Один із найкращих варіантів для раннього старту. Обирайте маслянисті або листові сорти — вони швидко ростуть і витримують прохолоду. Обов'язково перед посівом ретельно розпушіть землю та приберіть бур'яни. Насіння висівайте на глибину до 1 см. А у теплі дні провітрюйте укриття.

2. Рукола

Швидка, невибаглива й багата на вітаміни культура. Від посіву до збору проходить приблизно 3-4 тижні. Тож, першу зелень можна зрізати вже в березні-квітні.

Що важливо:

  • сіяти краще одразу в ґрунт, без пересаджування;
  • глибина загортання — до 1 см;
  • регулярно провітрюйте укриття, щоб уникнути грибкових хвороб.

3. Морква ранніх сортів

Лютневий посів дозволяє отримати солодку молоду моркву вже наприкінці травня. Рекомендації з посіву та догляду:

  • обирайте ранньостиглі сорти;
  • видаліть каміння з ґрунту, щоб коренеплоди росли рівними;
  • не використовуйте свіжий гній — він стимулює ріст бадилля, а не плода;
  • дотримуйтесь відстані 3-4 см між рослинами після проріджування.

4. Редис

Абсолютний рекордсмен за швидкістю росту. Сходить менш ніж за тиждень навіть у прохолодному ґрунті. Вже через 5-6 тижнів після лютневого посіву можна збирати перші соковиті коренеплоди. Як сіяти:

  • глибина — близько 1 см;
  • відстань між насінинами — 2-3 см;
  • регулярний полив без застою води.

5. Боби

Культура добре переносить низькі температури й проростає вже при +5°C. Ранній старт дозволяє отримати врожай на місяць раніше звичайних строків. У північних та центральних регіонах України краще висівати боби в глибокі контейнери в холодному парнику, а через 4-6 тижнів пересаджувати у відкритий ґрунт. Це зменшує ризик загнивання насіння в холодній землі.

6. Горох

Ще одна холодостійка культура, яку можна висівати в лютому під укриття. У разі м'якої весни перші стручки з'являться вже у травні. Сійте в біорозкладні стаканчики або втулки від туалетного паперу — так коріння не травмується під час пересадки. Глибина посіву — 3-4 см. 

7. Цибуля на перо

Зелена цибуля чудово проростає під агроволокном. Збирати зелень можна вже у квітні. Основні правила:

  • висівати в неглибокі борозни;
  • відстань між рослинами — близько 5 см.
  • уникати перезволоження.

Раніше ми розповідали, які солодкі сорти огірків варто посадити цьогоріч, щоб зібрати великий врожай овочу.

Нагадаємо, ми писали, які овочі та зелень можна починати сіяти на розсаду вже в лютому. Якщо це зробити, то можна встигнути зібрати врожай двічі.

Також дізнавайтесь, як врятувати посіви у лютому від морозів та підтоплень. Фахівці поділились простими порадами, які допоможуть зберегти врожай навіть за екстремальних умов.

овочі рослини лютий город зелень
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації