Які рослини можна посадити у ґрунт в лютому 2026 — список овочів та зелені

Ці овочі та зелень можна садити у відкритий ґрунт вже в лютому
Попри морози та сніг, лютий для багатьох українських городників стає стартом нового сезону садовини та городини. Саме наприкінці зими у відкритий ґрунт під укриття можна висівати безліч холодостійких культур. Це і овочі, і зелень.
Новини.LIVE з посиланням на Homes and Gardens розповідає, які овочі та зелень підходять для лютневих посівів у відкритий ґрунт.
Як підготуватися до посіву рослин у лютому
Важливо спершу підготувати ґрунт. Для цього за 1-2 тижні до посіву перекопайте та розпушіть землю, встановіть укриття, щоб ґрунт прогрівся. Для цього підійдуть холодні парники, дуги з агроволокном або міні-теплиці з пластикових пляшок або бутлів. Щоб збагатити землю поживними речовинами, використовуйте легкий компост замість свіжого гною.
Якщо очікуються морози нижче -5°C, варто додатково накривати посіви подвійним шаром агроволокна. Також обирайте сонячні, захищені від вітру ділянки. Регулярно провітрюйте укриття під час відлиг.
Посів під укриття дає кілька переваг:
- ґрунт прогрівається швидше;
- насіння захищене від надмірної вологи та різких заморозків;
- сходи менше пошкоджуються шкідниками;
- у лютому ґрунт довго зберігає вологу, тож рослини не потребують поливу.
Правильна підготовка ґрунту й мінімальний захист від холоду дозволяють отримати першу зелень і овочі вже у квітні-травні.
Сім рослин, які можна посадити у ґрунт в лютому
1. Салат листовий
Один із найкращих варіантів для раннього старту. Обирайте маслянисті або листові сорти — вони швидко ростуть і витримують прохолоду. Обов'язково перед посівом ретельно розпушіть землю та приберіть бур'яни. Насіння висівайте на глибину до 1 см. А у теплі дні провітрюйте укриття.
2. Рукола
Швидка, невибаглива й багата на вітаміни культура. Від посіву до збору проходить приблизно 3-4 тижні. Тож, першу зелень можна зрізати вже в березні-квітні.
Що важливо:
- сіяти краще одразу в ґрунт, без пересаджування;
- глибина загортання — до 1 см;
- регулярно провітрюйте укриття, щоб уникнути грибкових хвороб.
3. Морква ранніх сортів
Лютневий посів дозволяє отримати солодку молоду моркву вже наприкінці травня. Рекомендації з посіву та догляду:
- обирайте ранньостиглі сорти;
- видаліть каміння з ґрунту, щоб коренеплоди росли рівними;
- не використовуйте свіжий гній — він стимулює ріст бадилля, а не плода;
- дотримуйтесь відстані 3-4 см між рослинами після проріджування.
4. Редис
Абсолютний рекордсмен за швидкістю росту. Сходить менш ніж за тиждень навіть у прохолодному ґрунті. Вже через 5-6 тижнів після лютневого посіву можна збирати перші соковиті коренеплоди. Як сіяти:
- глибина — близько 1 см;
- відстань між насінинами — 2-3 см;
- регулярний полив без застою води.
5. Боби
Культура добре переносить низькі температури й проростає вже при +5°C. Ранній старт дозволяє отримати врожай на місяць раніше звичайних строків. У північних та центральних регіонах України краще висівати боби в глибокі контейнери в холодному парнику, а через 4-6 тижнів пересаджувати у відкритий ґрунт. Це зменшує ризик загнивання насіння в холодній землі.
6. Горох
Ще одна холодостійка культура, яку можна висівати в лютому під укриття. У разі м'якої весни перші стручки з'являться вже у травні. Сійте в біорозкладні стаканчики або втулки від туалетного паперу — так коріння не травмується під час пересадки. Глибина посіву — 3-4 см.
7. Цибуля на перо
Зелена цибуля чудово проростає під агроволокном. Збирати зелень можна вже у квітні. Основні правила:
- висівати в неглибокі борозни;
- відстань між рослинами — близько 5 см.
- уникати перезволоження.
