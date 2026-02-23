Який сорт кабачків посадити 2026 року — щедрий врожай збиратимете вже у травні

Посів кабачків у ґрунт. Колаж: Новини.LIVE

Для кожного городника немає нічого кращого навесні, ніж молоді та вітамінні овочі, зібрані з власної грядки. Вже у травні можна збирати перші огірки, редиску, зелень і, звичайно, кабачки. Але, якщо правильно обрати сорт.

Новини.LIVE розповідає, який ультраранній сорт кабачків варто посадити цього сезону, щоб отримати дійсно щедрий врожай вже наприкінці весни.

Реклама

Читайте також:

Найкращий сорт кабачків 2026 — переваги та особливості

Серед великого різноманіття сортів, досвідчені городники виділяють Іскандер F1 — ультраранній гібрид, що має високу врожайність.

Його головні переваги:

ультраранній термін дозрівання — 35-40 днів від сходів;

стабільне плодоношення до перших заморозків;

висока стресостійкість — не боїться перепадів температур і затяжних дощів. Добре адаптується до кліматичних умов різних регіонів України;

компактний кущ, що підходить для невеликих ділянок;

стійкість до основних захворювань кабачків.

Особливості плодів:

світло-зелений колір шкірки;

тонка шкірка;

біла м'якоть;

довжина зрілого плода 18-20 см;

вага близько 500-600 г.

Іскандер F1 універсальний у використанні:

ідеальний для смаження та запікання;

підходить для приготування кабачкової ікри;

чудово підходить для консервування;

добре переносить заморожування.

Вони довго не грубіють і зберігають ніжну м'якоть навіть при невеликому переростанні. А завдяки ніжній текстурі та тонкій шкірці плоди не потребують тривалого приготування і мають делікатний смак.

Сорт кабачка Іскандер F1. Фото: agroretail.com.ua

Коли сіяти кабачки, щоб зібрати врожай у травні

Щоб отримати перші кабачки вже у травні, важливо правильно розрахувати строки посіву. Перший варіант — посіяти на розсаду. Найкращі терміни кінець березня або перші числа квітня. Розсаду вирощують у окремих стаканчиках, адже кабачки не люблять пікірування. Оптимальний вік рослин для висадки — 20-25 днів. Головне — не перетримати, щоб не травмувати кореневу систему.

Другий варіант — сіяти у теплиці або під агроволокно. Тоді також це можна робити вже у березні-квітні. Або ж ще третій варіант — прямий посів у ґрунт, коли земля прогріється від +12 до +14°C.

Особливості вирощування сорту Іскандер F1 для великого врожаю

Щоб Іскандер F1 показав максимум потенціалу, дотримуйтеся кількох правил:

Обирайте сонячну ділянку з родючим, пухким ґрунтом. Дотримуйтеся схеми посадки — не менше 60-70 см між рослинами. Регулярно поливайте теплою водою під корінь. Підживлюйте комплексними добривами з акцентом на калій під час цвітіння. Знімайте плоди молодими — це стимулює формування нових зав'язей.

Раніше ми розповідали, які солодкі сорти огірків городники обирають цього сезону, щоб отримати здоровий та великий врожай.

Нагадаємо, ми писали, які холодостійкі овочі та зелень можна сіяти у відкритий ґрунт вже у лютому-березні, щоб встигнути зібрати два врожаї за сезон.