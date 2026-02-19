Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород Какие перцы дадут безумный урожай — пять устойчивых сортов

Какие перцы дадут безумный урожай — пять устойчивых сортов

Ua ru
Дата публикации 19 февраля 2026 03:13
Сорта сладкого перца, которые стоит посадить на огороде в 2026 году
Урожай перцев на огороде. Коллаж: Новини.LIVE

Сочный и вкусный овощ, без которого невозможно себе представить летний салат — сладкий перец. А вот вырастить его на огороде не так-то просто. Ведь он чувствительный к погодным условиям и качеству почвы. Впрочем, есть сорта, способные выдерживать холодные ночи, жару и засуху без потери урожайности.

Новини.LIVE рассказывает, какие же сорта сладкого перца посадить на огороде в 2026 году, чтобы урожай приятно поразил.

Реклама
Читайте также:

Пять проверенных сортов сладкого перца, которые не подведут

1. "Подарок Молдовы"

Это один из самых надежных сортов, который можно выращивать в большинстве регионов Украины. Его ценят за способность быстро адаптироваться к нестабильной погоде.

Основные характеристика сорта:

  • среднеранний;
  • конусовидные плоды насыщенного красного цвета;
  • сладкий вкус без горечи;
  • стабильная урожайность даже при кратковременной засухе.

Особенности ухода:

  • умеренный, но регулярный полив;
  • легкие, хорошо дренированные почвы;
  • подкормка органикой в начале роста.

Эксперты также советуют не загущать посадки: оптимальное расстояние между кустами — 40-45 см.

2. "Богатырь"

Эти перцы оправдывают свое название они крупные и мясистые. Это выбор для тех, кто хочет получить перцы товарного вида.

Главные преимущества сорта:

  • среднеспелый сорт;
  • вес плодов более 200 г;
  • толщина стенки до 10 мм;
  • подходит для фаршировки, замораживания и консервирования.

Практические советы по выращиванию:

  • высаживайте на солнечных участках
  • обеспечьте опоры сразу после высадки рассады, ведь высокорослые кусты нуждаются в подвязывании;
  • во время формирования плодов добавляйте калийные подкормки.

3. "Ластівка"

"Ластівка" — раннеспелый сорт (70-85 дней). Этот перец часто рекомендуют новичкам, ведь он менее прихотлив к условиям выращивания и имеет высокую стрессоустойчивость.

Особенности:

  • компактный куст, подходит для небольших участков;
  • плоды конической формы;
  • масса плода 120-170 г;
  • перцы толстостенные;
  • прекрасно хранятся и транспортируются;
  • быстрое созревание;
  • устойчивость к ошибкам в поливе.

Уход:

  • регулярное рыхление почвы;
  • умеренная подкормка азотом на старте;
  • мульчирование для сохранения влаги.

4. "Колобок"

Этот перец отличается округлой, томатовидной формой плодов и невысоким кустом. Это отличное решение для небольших огородов и даже балконного выращивания.

Чем привлекает сорт:

  • толстая сочная мякоть;
  • плоды-"фонарики" с насыщенным вкусом;
  • подходит для фаршировки;
  • возможность выращивания в контейнерах.

Рекомендации по уходу:

  • используйте питательный субстрат;
  • выбирайте хорошо освещенные места;
  • не допускайте застоя воды.

5. "Калифорнийское чудо"

Это один из самых популярных сортов в мире. Он сочетает привлекательный вид с высокой урожайностью. Сорт хорошо реагирует на регулярный полив и тепло.

Характеристика:

  • кубовидные плоды;
  • толстые стенки;
  • плотная сладкая мякоть; плотная сладкая мякоть;
  • устойчивость к солнечным ожогам благодаря густой листве.

Практические советы по выращиванию и уходу:

  • высаживайте только на солнечных участках;
  • поливайте теплой водой;
  • подкармливайте фосфорно-калийными удобрениями во время цветения.

Ранее мы делились с вами особой техникой посадки сладкого перца, которая обеспечит вас равномерными всходами.

Напомним, мы рассказывали, какие сорта картофеля способны расти при любых погодных условиях и радовать стабильно большим урожаем.

Также узнавайте, какие сорта капусты можно посадить на огороде в этом году, чтобы приготовить из урожая вкусную и хрустящую квашеную капусту.

овощи советы огород сорт сладкий перец
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации