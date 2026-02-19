Сорта сладкого перца, которые стоит посадить на огороде в 2026 году

Урожай перцев на огороде. Коллаж: Новини.LIVE

Сочный и вкусный овощ, без которого невозможно себе представить летний салат — сладкий перец. А вот вырастить его на огороде не так-то просто. Ведь он чувствительный к погодным условиям и качеству почвы. Впрочем, есть сорта, способные выдерживать холодные ночи, жару и засуху без потери урожайности.

Новини.LIVE рассказывает, какие же сорта сладкого перца посадить на огороде в 2026 году, чтобы урожай приятно поразил.

Реклама

Читайте также:

Пять проверенных сортов сладкого перца, которые не подведут

1. "Подарок Молдовы"

Это один из самых надежных сортов, который можно выращивать в большинстве регионов Украины. Его ценят за способность быстро адаптироваться к нестабильной погоде.

Основные характеристика сорта:

среднеранний;

конусовидные плоды насыщенного красного цвета;

сладкий вкус без горечи;

стабильная урожайность даже при кратковременной засухе.

Особенности ухода:

умеренный, но регулярный полив;

легкие, хорошо дренированные почвы;

подкормка органикой в начале роста.

Эксперты также советуют не загущать посадки: оптимальное расстояние между кустами — 40-45 см.

2. "Богатырь"

Эти перцы оправдывают свое название они крупные и мясистые. Это выбор для тех, кто хочет получить перцы товарного вида.

Главные преимущества сорта:

среднеспелый сорт;

вес плодов более 200 г;

толщина стенки до 10 мм;

подходит для фаршировки, замораживания и консервирования.

Практические советы по выращиванию:

высаживайте на солнечных участках

обеспечьте опоры сразу после высадки рассады, ведь высокорослые кусты нуждаются в подвязывании;

во время формирования плодов добавляйте калийные подкормки.

3. "Ластівка"

"Ластівка" — раннеспелый сорт (70-85 дней). Этот перец часто рекомендуют новичкам, ведь он менее прихотлив к условиям выращивания и имеет высокую стрессоустойчивость.

Особенности:

компактный куст, подходит для небольших участков;

плоды конической формы;

масса плода 120-170 г;

перцы толстостенные;

прекрасно хранятся и транспортируются;

быстрое созревание;

устойчивость к ошибкам в поливе.

Уход:

регулярное рыхление почвы;

умеренная подкормка азотом на старте;

мульчирование для сохранения влаги.

4. "Колобок"

Этот перец отличается округлой, томатовидной формой плодов и невысоким кустом. Это отличное решение для небольших огородов и даже балконного выращивания.

Чем привлекает сорт:

толстая сочная мякоть;

плоды-"фонарики" с насыщенным вкусом;

подходит для фаршировки;

возможность выращивания в контейнерах.

Рекомендации по уходу:

используйте питательный субстрат;

выбирайте хорошо освещенные места;

не допускайте застоя воды.

5. "Калифорнийское чудо"

Это один из самых популярных сортов в мире. Он сочетает привлекательный вид с высокой урожайностью. Сорт хорошо реагирует на регулярный полив и тепло.

Характеристика:

кубовидные плоды;

толстые стенки;

плотная сладкая мякоть; плотная сладкая мякоть;

устойчивость к солнечным ожогам благодаря густой листве.

Практические советы по выращиванию и уходу:

высаживайте только на солнечных участках;

поливайте теплой водой;

подкармливайте фосфорно-калийными удобрениями во время цветения.

Ранее мы делились с вами особой техникой посадки сладкого перца, которая обеспечит вас равномерными всходами.

Напомним, мы рассказывали, какие сорта картофеля способны расти при любых погодных условиях и радовать стабильно большим урожаем.

Также узнавайте, какие сорта капусты можно посадить на огороде в этом году, чтобы приготовить из урожая вкусную и хрустящую квашеную капусту.