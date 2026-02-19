Які сорти перцю посадити на городі 2026 року — стійкі до посух і хвороб

Врожай перців на городі. Колаж: Новини.LIVE

Солодкий перець — один з найулюбленіших літніх овочів, який ідеально смакує як у салатах, так і у гарячих стравах. Але виростити його та ще морока. Адже цей овоч неймовірно "капризний" до погодних умов та якості ґрунту. Втім, все ж є сорти, що здатні витримувати прохолодні ночі, спеку й нестачу вологи без втрати врожайності.

Новини.LIVE розповідає, які ж сорти солодкого перця посадити на городі 2026 року, щоб врожай приємно вразив.

П'ять перевірених сортів солодкого перцю, які не підведуть

1. "Подарунок Молдови"

Це один із найнадійніших сортів, який можна вирощувати в більшості регіонах України. Його цінують за здатність швидко адаптуватися до нестабільної погоди.

Основні характеристика сорту:

середньоранній;

конусоподібні плоди насиченого червоного кольору;

солодкий смак без гіркоти;

стабільна врожайність навіть за короткочасної посухи.

Особливості догляду:

помірний, але регулярний полив;

легкі, добре дреновані ґрунти;

підживлення органікою на початку росту.

Експерти також радять не загущувати посадки: оптимальна відстань між кущами — 40-45 см.

2. "Богатир"

Ці перці виправдовують свою назву вони великі та м'ясисті. Це вибір для тих, хто хоче отримати перці товарного вигляду.

Головні переваги сорту:

середньостиглий сорт;

вага плодів понад 200 г;

товщина стінки до 10 мм;

підходить для фарширування, заморожування та консервації.

Практичні поради з вирощування:

висаджуйте на сонячних ділянках

забезпечте опори одразу після висадки розсади, адже високорослі кущі потребують підв'язування;

під час формування плодів додавайте калійні підживлення.

3. "Ластівка"

"Ластівка" — ранньостиглий сорт (70-85 днів). Цей перець часто рекомендують новачкам, адже він менш вибагливий до умов вирощування та має високу стійкість до стресів.

Особливості:

компактний кущ, що підходить для невеликих ділянок;

плоди конічної форми;

маса плода 120-170 г;

перці товстостінні;

чудово зберігаються та транспортуються;

швидке дозрівання;

стійкість до помилок у поливі.

Догляд:

регулярне розпушування ґрунту;

помірне підживлення азотом на старті;

мульчування для збереження вологи.

4. "Колобок"

Цей перець відрізняється округлою, томатоподібною формою плодів і невисоким кущем. Це чудове рішення для невеликих городів і навіть балконного вирощування.

Чим приваблює сорт:

товста соковита м'якоть;

плоди-"ліхтарики" з насиченим смаком;

підходить для фарширування;

можливість вирощування у контейнерах.

Рекомендації з догляду:

використовуйте поживний субстрат;

обирайте добре освітлені місця;

не допускайте застою води.

5. "Каліфорнійське диво"

Це один із найпопулярніших сортів у світі. Він поєднує привабливий вигляд із високою врожайністю. Сорт добре реагує на регулярний полив і тепло.

Характеристика:

кубовидні плоди;

товсті стінки;

щільна солодка м'якоть;

стійкість до сонячних опіків завдяки густому листю.

Практичні поради з вирощування та догляду:

висаджуйте лише на сонячних ділянках;

поливайте теплою водою;

підживлюйте фосфорно-калійними добривами під час цвітіння.

