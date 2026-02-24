Відео
Головна Дім та город Три сорти ранньої капусти, які не підведуть — соковиті та хрумкі

Три сорти ранньої капусти, які не підведуть — соковиті та хрумкі

Ua ru
Дата публікації: 24 лютого 2026 19:49
Яку капусту посіяти 2026 року — три ранні сорти, які не підведуть
Посів ранньої капусти на городі. Колаж: Новини.LIVE

Рання капуста — один з перших овочів, який ми зриваємо з власної грядки. Вона достигає швидко, формує соковиті та хрумкі качани. Настав час готувати розсаду. І, звичайно, підготовка починається з вибору якісного сорту. 

Новини.LIVE ділиться трьома перевіреними гібридами, які мають високу схожість, формують щільні качани та добре переносять весняні перепади температур.

1. Заріссіма F1

Заріссіма F1 — один з найпопулярніших ранніх гібридів, який цінують за передбачуваний результат. Основні характеристики:

  • термін достигання від висадки розсади до формування качана — близько 60–65 днів;
  • маса качана — 1-2 кг;
  • форма — округла, компактна;
  • структура — щільна, з тонким соковитим листям.

2. Парел F1

Це також відомий ультраранній гібрид, який зарекомендував себе стабільними врожаями та смаковими якостями качанів. Перші плоди можна отримати вже наприкінці травня або на початку червня. 

Основні характеристики:

  • термін достигання — 55-60 днів;
  • маса качана — 0,8-1,5 кг;
  • компактна розетка;
  • ніжне, світло-зелене листя;
  • солодкий смак та соковитість.

3. Етма F1

Сучасний гібрид, який швидко достигає та дарує вільні й соковиті качани. Гібрид підходить для тих, хто прагне отримати максимально ранню та якісну продукцію без втрати смакових властивостей.

Основні характеристики:

  • термін достигання — близько 58-62 днів;
  • маса качана — 1-2 кг;
  • рівна округла форма;
  • щільна внутрішня структура.

Чому варто обирати гібриди F1

Рання білокачанна капуста достигає максимально швидко — 55-65 днів від посадки розсади до збору врожаю. Тож, перші плоди можна отримати вже на початку літа. Але через стрімкий розвиток рослина не встигає компенсувати помилки агротехніки або слабкість насіння. Гібриди F1 проходять селекційний контроль і відзначаються:

  • стабільними сходами;
  • якісним формуванням качанів;
  • стійкістю до розтріскування;
  • кращою адаптацією до температурних коливань навесні.
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
