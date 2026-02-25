Які два сорти томатів посадити 2026 року — не бояться холодів та посухи

Сорти томатів для посіву на 2026 рік. Колаж: Новини.LIVE

Весна та літо в Україні вже давно супроводжується капризами погоди: від холодів та дощів до спеки та посухи. Саме тому городники все частіше шукають загартовані сорти овочів, які не бояться перепадів температур. Агрономи вже відзначають два перевірені сорти томатів, які варто посадити 2026 року.

Новини.LIVE розповідає, що це за сорти та які їх особливості.

Томат "Кібіц"

Томат Кібіц — це ранньостиглий детермінантний сорт, який давно заслужив репутацію "робочої конячки" на городі, адже він стабільно росте навіть у похмуру погоду. Помідори сливоподібної форми, щільні, із насиченим червоним кольором. Вони добре переносять транспортування та підходять для консервації.

Головні особливості сорту:

Рослина компактна, невисока, з міцним стеблом. Розсада не витягується навіть за браку світла та низьких температур. Після висадки у відкритий ґрунт кущ швидко адаптується і не зупиняється в рості. Добре переносить короткочасну посуху й різкі температурні коливання. Плоди формуються рано — вже на початку літа можна отримати перший урожай.

Томат "Де Барао" червоний гігант

Це пізньостиглий індетермінантний високоврожайний томат. Відомий своєю стійкістю до спеки та коливань температури. Можна вирощувати як у теплицях, так і у відкритому ґрунті. Сезон збору урожаю можливий до пізньої осені.

Щільні плоди сливоподібної форми виростають масою 150-300 г та мають насичений червоний колір, солодкий смак та соковитість. Ідеальні для консервації, засолювання та салатів.

Чому варто посадити саме цей сорт:

Рослини мають сильну кореневу систему, що допомагає їм переносити як спеку, так і перепади температури впродовж сезону. Ці кущі менш вибагливі до догляду, а їх листя захищає плоди від сонця. Сорт стійкий до поширених захворювань томатів, зокрема фітофторозу. Продовжує рости й плодоносити хвилями, що забезпечує стабільний збір протягом усього сезону.

Важливо: оскільки це індетермінантний сорт, йому обов'язково потрібні підв'язування та формування. Опора має бути надійною.

Чому варто посадити обидва сорти у 2026 році

Досвідчені городники радять не покладатися на один сорт, навіть якщо він добре зарекомендував себе. Найкраще комбінувати кілька сортів, наприклад, ранній "Кібіц" із пізньостиглим "Де Барао". Так можна розтягнути період плодоношення й мінімізувати ризики. Але не садіть їх поруч на одній грядці, щоб забезпечити рослинам достатнє освітлення, кращу вентиляцію та зменшити ризик грибкових хвороб.

