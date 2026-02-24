Видео
Перец подарит щедрый урожай — когда нужно сеять на рассаду

Перец подарит щедрый урожай — когда нужно сеять на рассаду

Ua ru
Дата публикации 24 февраля 2026 15:15
Когда можно сеять сладкий перец на рассаду — точные сроки для большого урожая
Посев перца на рассаду. Коллаж: Новини.LIVE

Наконец начался огородный сезон и можно смело готовиться к будущему урожаю. Сейчас огородники активно высевают овощи на рассаду. Пришло время и для сладкого перца. Но как подобрать оптимальные сроки? Ведь, если поспешить или опоздать, можно существенно снизить урожайность.

Новини.LIVE рассказывает, когда сеять перец на рассаду и как правильно это сделать, чтобы результат вас приятно поразил.

Читайте также:

Почему неправильные сроки посева снижают урожай

Сладкий перец имеет длительный период вегетации. От появления всходов до высадки в открытый грунт или теплицу проходит в среднем 60-80 дней, в зависимости от сорта. Если посеять слишком рано, рассада перерастет, вытянется и будет дольше приживаться после пересадки. Если опоздать — плоды не успеют полностью вызреть. Именно поэтому специалисты советуют ориентироваться не на календарь "как у всех", а на тип сорта и дату будущей высадки в грунт.

От чего зависят сроки посева сладкого перца на рассаду

  1. Регион и климат. На юге рассаду высаживают раньше, поэтому и сев можно начинать быстрее. В центральных и северных регионах сроки сдвигаются на 1-2 недели.
  2. Место высадки Для теплицы перец сеют на 2-3 недели раньше. Для открытого грунта — ориентируются на стабильное тепло без риска заморозков.
  3. Качество семян. Практика показывает: не все семена имеют одинаковую всхожесть. Если они повреждены, темного цвета или хранились с нарушениями, всходы могут появляться дольше.
  4. Сорт перца. В зависимости от сорта всходы могут появиться раньше или позже.

Когда сеять сладкий перец на рассаду в 2026 году

Для большинства регионов Украины оптимальный период посева — март. Но сроки будут отличаться в зависимости от сорта:

  • ультраранние и ранние сорта

От появления всходов до полного созревания плодов — 90-110 дней. Такие сорта быстрее формируют завязь, а потому успевают дать урожай даже если семена посеять с опозданием. Оптимальные сроки посева семян на рассаду с 1 по 15 марта.

  • среднеспелые сорта

Период вегетации — 110-130 дней. Для таких сортов оптимальным период посева будет с 20 февраля по 10 марта.

  • поздние сорта

Период вегетации — 130-150 дней. С такими сортами медлить не стоит. Оптимальный посев: с 15 февраля до 5 марта.

В последние годы появилось мнение, что лучше сеять перец позже, чтобы избежать перерастания. Отчасти это правда, но лишь при условии использования ранних сортов и достаточного количества тепла в регионе. Для средних и поздних сортов опоздание с посевом может сократить период плодоношения. Поэтому медлить не стоит.

 

Коли сіяти солодкий перець на розсаду у 2026 році
Посев сладкого перца на рассаду. Фото: gardenorganic.org.uk

Как сеять сладкий перец на рассаду — правила для крепких и здоровых всходов

Чтобы получить здоровые всходы и сильную корневую систему, придерживайтесь базовых правил:

  1. Используйте легкий питательный субстрат с нейтральной кислотностью.
  2. Сейте семена на глубину 0,5-1 см.
  3. Поддерживайте температуру 24-26°C до появления всходов.
  4. После прорастания обеспечьте максимум света, чтобы рассада не вытягивалась.
  5. Не перенасыщайте влагой, ведь перец чувствителен к застою воды.
  6. Оптимальный возраст рассады для высадки — 60-70 дней, когда растение имеет 6-8 настоящих листьев и крепкий стебель.

Ранее мы рассказывали, какие пять сортов сладкого перца называют настоящими фаворитами этого сезона, ведь они чрезвычайно устойчивы к капризам погоды и дают стабильный урожай.

Также узнавайте, как можно проверить семена огурцов на всхожесть с помощью простого теста с солью. Это поможет отсеять "пустышки" и оставить только качественный посевной материал.

Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
