Коли сіяти солодкий перець на розсаду — точні терміни та поради

Посів перцю на розсаду. Колаж: Новини.LIVE

Городній сезон вже у самому розпалі, адже саме зараз більшість вже починає сіяти овочі на розсаду. Але щоб мати дійсно великий та якісний врожай важливо правильно розраховувати терміни посіву насіння, особливо, коли мова йде про солодкий перець. Запізнення або надто ранній старт можуть суттєво знизити врожайність.

Новини.LIVE розповідає, колі сіяти перець на розсаду та як правильно це зробити, щоб результат вас приємно вразив.

Реклама

Читайте також:

Чому неправильні строки посіву знижують урожай

Солодкий перець має тривалий період вегетації. Від появи сходів до висадки у відкритий ґрунт або теплицю проходить у середньому 60-80 днів, залежно від сорту. Якщо посіяти занадто рано, розсада переросте, витягнеться і буде довше приживатися після пересадки. Якщо запізнитися — плоди не встигнуть повністю визріти. Саме тому фахівці радять орієнтуватися не на календар "як у всіх", а на тип сорту та дату майбутньої висадки в ґрунт.

Від чого залежать строки посіву солодкого перцю на розсаду

Регіон і клімат. На півдні розсаду висаджують раніше, тому й сівбу можна починати швидше. У центральних та північних регіонах строки зсуваються на 1-2 тижні. Місце висадки. Для теплиці перець сіють на 2-3 тижні раніше. Для відкритого ґрунту — орієнтуються на стабільне тепло без ризику заморозків. Якість насіння. Практика показує: не все насіння має однакову схожість. Якщо воно пошкоджене, темного кольору або зберігалося з порушеннями, сходи можуть з'являтися довше. Сорт перцю. Залежно від сорту сходи можуть з'явитися раніше або пізніше.

Коли сіяти солодкий перець на розсаду у 2026 році

Для більшості регіонів України оптимальний період посіву — березень. Але строки різнитимуться залежно від сорту:

ультраранні та ранні сорти

Від появи сходів до повного дозрівання плодів — 90-110 днів. Такі сорти швидше формують зав'язь, а тому встигають дати урожай навіть якщо насіння посіяти на із запізненням. Оптимальні терміни посіву насіння на розсаду з 1 по 15 березня.

середньостиглі сорти

Період вегетації — 110-130 днів. Для таких сортів оптимальним період посіву буде з 20 лютого по 10 березня.

пізні сорти

Період вегетації — 130-150 днів. З такими сортами зволікати не варто. Оптимальний посів: з 15 лютого до 5 березня.

Останніми роками з'явилася думка, що краще сіяти перець пізніше, щоб уникнути переростання. Частково це правда, але лише за умови використання ранніх сортів і достатньої кількості тепла в регіоні. Для середніх і пізніх сортів запізнення із посівом може скоротити період плодоношення. Тому зволікати не варто.

Посів солодкого перцю на розсаду. Фото: gardenorganic.org.uk

Як сіяти солодкий перець на розсаду — правила для міцних та здорових сходів

Щоб отримати здорові сходи і сильну кореневу систему, дотримуйтеся базових правил:

Використовуйте легкий поживний субстрат із нейтральною кислотністю. Сійте насіння на глибину 0,5-1 см. Підтримуйте температуру 24-26°C до появи сходів. Після проростання забезпечте максимум світла, щоб розсада не витягувалася. Не перенасичуйте вологою, адже перець чутливий до застою води. Оптимальний вік розсади для висадки — 60-70 днів, коли рослина має 6-8 справжніх листків і міцне стебло.

Раніше ми розповідали, які п'ять сортів солодкого перцю називають справжніми фаворитами цього сезону, адже вони надзвичайно стійкі до примх погоди та дають стабільний врожай.

Також дізнавайтесь, як можна перевірити насіння огірків на схожість за допомогою простого тесту з сіллю. Це допоможе відсіяти "пустушки" та залишити лише якісний посівний матеріал.