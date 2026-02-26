Когда сеять баклажаны на рассаду в 2026 году — урожайные даты

Посев баклажанов на рассаду в 2026 году — четыре урожайные даты
Нет капризнее овоща на огороде, чем баклажан. Но при правильном подходе даже эта огородная культура способна удивить урожаем. Особое внимание стоит обратить на сроки посева рассады. Огородники говорят, в 2026 году есть четыре даты, которые станут самыми удачными для старта.
Когда сеять баклажаны на рассаду в 2026 году
Баклажаны имеют длительный период вегетации — от 80 до 150 дней в зависимости от сорта. Именно поэтому семена высевают в конце февраля или в начале марта, чтобы к моменту высадки в открытый грунт растения были уже хорошо развиты.
Лучшими датами для посева баклажанов на рассаду в 2026 году считаются:
- 27 февраля
- 28 февраля
- 1 марта
- 2 марта
Посев в эти дни позволит получить крепкую рассаду в возрасте 60-70 дней уже в конце мая.
Какие условия нужны для дружных всходов
Баклажаны — теплолюбивая культура. Чтобы семена быстро проросли, температура в помещении должна быть от +22 до +25°C. При таких условиях всходы появятся через 7-12 дней. Если же в комнате до +15°C, процесс появления всходов может затянуться до 25 дней. Также важно обеспечить растение достаточным количеством света. Световой день должен длиться 12-14 часов, поэтому стоит использовать фитолампы.
Как ухаживать за рассадой баклажанов
После появления всходов баклажаны нуждаются в пикировке. Ее проводят через 2-3 недели, когда на растениях сформируются 2-3 настоящих листочка. Поливать рассаду нужно теплой водой, избегая переувлажнения. За период выращивания желательно дважды подкормить растения комплексными удобрениями — это укрепит стебли и стимулирует активный рост.
Рассаду можно будет пересаживать в открытый грунт, когда:
- высота растения будет 20-25 см;
- будет сформировано несколько листьев;
- корневая система будет хорошо развитой.
