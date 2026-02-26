Когда сеять баклажаны на рассаду в 2026 году — урожайные даты

Видео
Посев баклажанов на рассаду в 2026 году — четыре урожайные даты

Дата публикации 26 февраля 2026 09:29
Нет капризнее овоща на огороде, чем баклажан. Но при правильном подходе даже эта огородная культура способна удивить урожаем. Особое внимание стоит обратить на сроки посева рассады. Огородники говорят, в 2026 году есть четыре даты, которые станут самыми удачными для старта.

Новини.LIVE рассказывает, когда же посеять баклажаны на рассаду, чтобы спелые плоды собирать с огорода ящиками.

Читайте также:

Когда сеять баклажаны на рассаду в 2026 году

Баклажаны имеют длительный период вегетации — от 80 до 150 дней в зависимости от сорта. Именно поэтому семена высевают в конце февраля или в начале марта, чтобы к моменту высадки в открытый грунт растения были уже хорошо развиты.

Лучшими датами для посева баклажанов на рассаду в 2026 году считаются:

  • 27 февраля
  • 28 февраля
  • 1 марта
  • 2 марта

Посев в эти дни позволит получить крепкую рассаду в возрасте 60-70 дней уже в конце мая.

Какие условия нужны для дружных всходов

Баклажаны — теплолюбивая культура. Чтобы семена быстро проросли, температура в помещении должна быть от +22 до +25°C. При таких условиях всходы появятся через 7-12 дней. Если же в комнате до +15°C, процесс появления всходов может затянуться до 25 дней. Также важно обеспечить растение достаточным количеством света. Световой день должен длиться 12-14 часов, поэтому стоит использовать фитолампы.

Как ухаживать за рассадой баклажанов

После появления всходов баклажаны нуждаются в пикировке. Ее проводят через 2-3 недели, когда на растениях сформируются 2-3 настоящих листочка. Поливать рассаду нужно теплой водой, избегая переувлажнения. За период выращивания желательно дважды подкормить растения комплексными удобрениями — это укрепит стебли и стимулирует активный рост.

Рассаду можно будет пересаживать в открытый грунт, когда:

  • высота растения будет 20-25 см;
  • будет сформировано несколько листьев;
  • корневая система будет хорошо развитой.

