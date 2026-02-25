Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород Урожай свеклы побьет все рекорды — что посадить рядом с овощем

Урожай свеклы побьет все рекорды — что посадить рядом с овощем

Ua ru
Дата публикации 25 февраля 2026 07:32
Что посадить рядом со свеклой, чтобы увеличить урожай овоща вдвое
Посадка растений возле свеклы. Коллаж: Новини.LIVE

Свекла — один из самых главных овощей на украинских грядках, ведь без нее невозможно представить борщ или зимние заготовки. А вот, чтобы вырастить щедрый урожай, простого ухода мало. Огородники говорят: вырастить рекордный урожай корнеплода возможно, если посадить рядом "правильные" культуры.

Что именно должно расти рядом со свеклой, чтобы урожай был по-настоящему щедрым, узнавайте в статье Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:
Лучшие овощи-соседи для свеклы

Опытные огородники советуют сажать рядом со свеклой морковь, репу, лук и различные виды редьки. Эти растения являются настоящими защитниками:

  • морковь и репа — отпугивают ароматом часть вредителей, уменьшая риск повреждения листьев и корней;
  • лук — выделяет природные фитонциды, которые подавляют развитие грибковых заболеваний в почве;
  • редька — делает землю более рыхлой и воздухопроницаемой.

Также хороший эффект дает и соседство с крестоцветными культурами — брокколи, цветной и пекинской капустой. Они "живут" со свеклой в симбиозе, создавая в почве благоприятный микроклимат.

Цветок, который защитит свеклу и увеличит урожай в два раза

Отдельного внимания заслуживают бархатцы. Эти неприхотливые цветы выполняют роль природных защитников огорода. Они снижают активность почвенных бактерий и частично отпугивают вредителей, которые могут вызывать гниение корнеплодов. Достаточно высадить их по краям грядки или между рядами, и урожай свеклы вас приятно удивит.

Ранее мы рассказывали, какие два сорта свеклы дают крупные плоды и рекордный урожай.

Напомним, мы писали, как быстро прорастить семена свеклы с помощью минерального наполнителя.

Также узнавайте, какие недостатки почвы приведут к тому, что свекла вырастет мелкой и невкусной.

урожай овощи растения огород свекла
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации