Что посадить рядом со свеклой, чтобы увеличить урожай овоща вдвое

Посадка растений возле свеклы. Коллаж: Новини.LIVE

Свекла — один из самых главных овощей на украинских грядках, ведь без нее невозможно представить борщ или зимние заготовки. А вот, чтобы вырастить щедрый урожай, простого ухода мало. Огородники говорят: вырастить рекордный урожай корнеплода возможно, если посадить рядом "правильные" культуры.

Что именно должно расти рядом со свеклой, чтобы урожай был по-настоящему щедрым, узнавайте в статье Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Лучшие овощи-соседи для свеклы

Опытные огородники советуют сажать рядом со свеклой морковь, репу, лук и различные виды редьки. Эти растения являются настоящими защитниками:

морковь и репа — отпугивают ароматом часть вредителей, уменьшая риск повреждения листьев и корней;

лук — выделяет природные фитонциды, которые подавляют развитие грибковых заболеваний в почве;

редька — делает землю более рыхлой и воздухопроницаемой.

Также хороший эффект дает и соседство с крестоцветными культурами — брокколи, цветной и пекинской капустой. Они "живут" со свеклой в симбиозе, создавая в почве благоприятный микроклимат.

Цветок, который защитит свеклу и увеличит урожай в два раза

Отдельного внимания заслуживают бархатцы. Эти неприхотливые цветы выполняют роль природных защитников огорода. Они снижают активность почвенных бактерий и частично отпугивают вредителей, которые могут вызывать гниение корнеплодов. Достаточно высадить их по краям грядки или между рядами, и урожай свеклы вас приятно удивит.

Ранее мы рассказывали, какие два сорта свеклы дают крупные плоды и рекордный урожай.

Напомним, мы писали, как быстро прорастить семена свеклы с помощью минерального наполнителя.

Также узнавайте, какие недостатки почвы приведут к тому, что свекла вырастет мелкой и невкусной.