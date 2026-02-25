Відео
Врожай буряку буде фантастичним — що посадити поруч з овочем

Врожай буряку буде фантастичним — що посадити поруч з овочем

Ua ru
Дата публікації: 25 лютого 2026 07:32
Які рослини посадити поруч з буряком, щоб збільшити врожай овочу вдвічі
Посадка рослин біля буряку. Колаж: Новини.LIVE

Буряк традиційно займає почесне місце на українських городах, адже без нього складно уявити борщ чи зимові заготовки. А от вирощувати його — справжнє мистецтво. Ви можете обрати найкраще насіння, ретельно перекопати грядку й внести добрива, але овоч всеодно виросте дрібним. А все через неправильне сусідство з іншими рослинами. Городники кажуть: виростити рекордний врожай коренеплоду можливо, якщо посадити поруч "правильні" культури.

Що саме має рости поруч з буряком, щоб урожай був по-справжньому щедрим, дізнавайтесь у статті Новини.LIVE.

Найкращі овочі-сусіди для буряка

Досвідчені городники радять садити поруч із буряком моркву, ріпу, цибулю та різні види редьки. Ці рослини є справжніми захисниками:

  • морква та ріпа — відлякують ароматом частину шкідників, зменшуючи ризик пошкодження листя і коренів;
  • цибуля — виділяє природні фітонциди, які пригнічують розвиток грибкових захворювань у ґрунті;
  • редька — робить землю більш пухкою та повітропроникною.

Також хороший ефект дає і сусідство з хрестоцвітими культурами — броколі, цвітною та пекінською капустою. Вони "живуть" з буряком у симбіозі, створюючи у ґрунті сприятливий мікроклімат.

Квітка, що захистить буряк та збільшить врожай двічі

Окремої уваги заслуговують чорнобривці. Ці невибагливі квіти виконують роль природних захисників городу. Вони знижують активність ґрунтових бактерій і частково відлякують шкідників, що можуть спричиняти гниття коренеплодів. Досить висадити їх по краях грядки або між рядами, і врожай буряку вас приємно здивує.

Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
