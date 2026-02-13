Видео
Главная Дом и огород Одно изменение в поливе — и рассада выравнивается за несколько дней

Одно изменение в поливе — и рассада выравнивается за несколько дней

Дата публикации 13 февраля 2026 23:45
Как правильно поливать рассаду, чтобы она не клонилась - советы агрономов и простое изменение в уходе
Девушка поливает рассаду. Фото: Freepik

Когда рассада начинает клониться и выглядит слабой, подкармливать ее рано — это может только навредить. Но достаточно изменить одну деталь в поливе, и уже через несколько дней стебли становятся крепче и начинают выравниваться.

Новини.LIVE рассказывает, как поливать рассаду правильно, чтобы она не клонилась и быстро окрепла.

Почему рассада клонится

Молодые ростки часто наклоняются из-за слабой корневой системы и недостатка питательных веществ в почве. Ранняя подкормка минеральными удобрениями только вредит, ведь тонкие корни легко "сжечь". Также рассада падает от переувлажнения, когда почва уплотняется и корни не получают достаточно кислорода.

Что добавить в воду для полива

  • 1 таблетка янтарной кислоты на 1 л воды.
  • Раствор способствует лучшему усвоению кислорода и питательных веществ.
  • Использовать как обычный полив.

Такой состав не является удобрением, но он быстро укрепляет корни и стимулирует рост.

Эффект от полива через поддон

Полив "снизу" заставляет корни искать влагу и расти вниз, формируя более крепкий кустик. Ствол становится толще, а само растение лучше держится даже при сквозняках или перепадах температур. К тому же такой способ предотвращает переувлажнение верхнего слоя почвы, что часто провоцирует падение рассады.

В какой воде нуждается рассада

  • Только отстоянная вода.
  • Температура на 2-3 °C теплее комнатной.
  • Холодная вода вызывает стресс и провоцирует падение стеблей.

Как показывает практика, уже через 5-7 дней после изменения режима полива листья поднимаются, а стебли становятся плотными и крепкими.

растения советы рассада уход полив
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
