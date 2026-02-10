Видео
Правильная обрезка в феврале — гарантия обильного цветения

Правильная обрезка в феврале — гарантия обильного цветения

Ua ru
Дата публикации 10 февраля 2026 18:53
Какие растения нужно обрезать в феврале - правила ухода для обильного летнего цветения
Человек обрезает растения в саду. Фото: Pinterest

Февраль — идеальное время для обрезки растений, которые формируют цветочные побеги весной. Именно сейчас можно стимулировать розы, клематисы и буддлеи к активному росту и заложить основу для обильного летнего цветения без риска заражений и повреждений.

Новини.LIVE рассказывает, какие растения нужно обрезать в феврале и как правильно это сделать, чтобы получить максимально пышные кусты.

Читайте также:

Почему февраль — лучшее время

В феврале большинство декоративных растений находятся в состоянии покоя, поэтому обрезка переносится легко и без стресса. Удаление старых, слабых и больных веток улучшает вентиляцию куста, снижает риски инфекций и стимулирует образование новых сильных побегов, которые дадут обильное цветение летом.

Розы: что обрезать сейчас

У кустовых роз удаляют поврежденные, сухие и слишком длинные побеги, чтобы омолодить растение и направить силы в рост новых ветвей. В феврале делают лишь легкую коррекцию формы. У плетистых роз не укорачивают длинные основные плети — они формируют цветение и являются главной опорой куста.

Клематис: легкое обновление

Сорта, которые цветут поздно, можно обрезать довольно сильно — почти до 30-50 см от земли. Клематисы образуют бутоны на новых весенних побегах, поэтому старые ветви с прошлого года удаляют полностью. Такая обрезка делает цветение более обильным и равномерным.

Буддлея: обрезать только при теплой погоде

Буддлею подрезают, когда прошли сильные морозы: удаляют подмерзшие и тонкие веточки и укорачивают основные побеги. Это способствует компактной форме и большому количеству соцветий. В холодных регионах процедуру откладывают до марта, чтобы не повредить растение.

Мы уже рассказывали о том, какими декоративными кустами можно заменить розы, чтобы сад оставался ухоженным весь сезон.

Также ранее объясняли то, почему денежное дерево сбрасывает листья и что нужно изменить в уходе, чтобы растение быстро восстановилось.

Подробнее мы рассказывали о том, куда высыпать золу, чтобы получить от нее максимальный эффект на огороде, в саду и во дворе.

растения февраль советы сад уход обрезка
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
