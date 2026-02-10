Какие растения нужно обрезать в феврале - правила ухода для обильного летнего цветения

Человек обрезает растения в саду. Фото: Pinterest

Февраль — идеальное время для обрезки растений, которые формируют цветочные побеги весной. Именно сейчас можно стимулировать розы, клематисы и буддлеи к активному росту и заложить основу для обильного летнего цветения без риска заражений и повреждений.

Новини.LIVE рассказывает, какие растения нужно обрезать в феврале и как правильно это сделать, чтобы получить максимально пышные кусты.

Почему февраль — лучшее время

В феврале большинство декоративных растений находятся в состоянии покоя, поэтому обрезка переносится легко и без стресса. Удаление старых, слабых и больных веток улучшает вентиляцию куста, снижает риски инфекций и стимулирует образование новых сильных побегов, которые дадут обильное цветение летом.

Розы: что обрезать сейчас

У кустовых роз удаляют поврежденные, сухие и слишком длинные побеги, чтобы омолодить растение и направить силы в рост новых ветвей. В феврале делают лишь легкую коррекцию формы. У плетистых роз не укорачивают длинные основные плети — они формируют цветение и являются главной опорой куста.

Клематис: легкое обновление

Сорта, которые цветут поздно, можно обрезать довольно сильно — почти до 30-50 см от земли. Клематисы образуют бутоны на новых весенних побегах, поэтому старые ветви с прошлого года удаляют полностью. Такая обрезка делает цветение более обильным и равномерным.

Буддлея: обрезать только при теплой погоде

Буддлею подрезают, когда прошли сильные морозы: удаляют подмерзшие и тонкие веточки и укорачивают основные побеги. Это способствует компактной форме и большому количеству соцветий. В холодных регионах процедуру откладывают до марта, чтобы не повредить растение.

