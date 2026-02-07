Почему денежное дерево сбрасывает листья - восемь распространенных причин и способы устранения

Денежное дерево в горшке. Фото: Pinterest

Денежное дерево может жить десятки лет, но опадение листьев сигнализирует, что растение страдает. В большинстве случаев проблему вызывают ошибки в уходе, которые легко исправить.

Новини.LIVE объясняет, почему денежное дерево сбрасывает листья и что нужно изменить в уходе, чтобы растение быстро восстановилось.

Реклама

Читайте также:

Переувлажнение

Избыток воды — самая распространенная причина потери листьев. Корни начинают гнить, а растение реагирует сбросом здоровых на вид листьев. Поливайте только после высыхания верхних 2-5 см почвы и обязательно используйте дренаж.

Недостаточный полив

Длительная засуха истощает денежное дерево: листья становятся сморщенными, тонкими и начинают опадать. Поливайте редко, но обильно, чтобы промок весь ком земли, и следите, чтобы почва не пересыхала до состояния, когда она отходит от стенок горшка — в таком случае растению нужен глубокий полив и несколько дней на восстановление.

Неправильное освещение

Нехватка света вызывает вытягивание, бледность и падение нижних листьев. Избыток солнца приводит к ожогам: коричневым или белым пятнам. Оптимально — 6-8 часов яркого рассеянного света.

Ошибки в подкормке

Недостаточное питание — растение экономит силы, сбрасывая листья. Избыток удобрений — обжигает корни. Подкармливайте только весной и летом, половинной нормой универсального удобрения.

Вредители

Мучнистые червецы, паутинные клещи и щитовки высасывают сок и провоцируют потерю листьев. Ищите ватообразные комочки, липкость или паутинку. Удаляйте вредителей спиртовым тампоном или пользуйтесь инсектицидным мылом.

Грибковые болезни

Если почва имеет неприятный запах, а корни чернеют и мягкие, растение поражено грибком. Это тоже вызывает массовое опадение листьев. Пересадите дерево в свежий субстрат, удалив поврежденные корни.

Перепады температур

Сквозняки, холодные подоконники, резкие изменения температуры вызывают шок: листья тускнеют, становятся мягкими и опадают. Держите растение подальше от кондиционеров, дверей и батарей. Стабильный микроклимат поможет нефритке быстрее восстановиться и уменьшит риск резкого листопада.

Естественное старение

Нижние листочки постепенно желтеют и опадают — это нормальный процесс. Если при этом новые листья растут здоровыми, волноваться не нужно. Такое естественное обновление означает, что растение просто перенаправляет силы на молодой, активный рост.

Мы уже писали о том, как сделать эффективное удобрение из картофельных очисток и как его использовать без вреда для растений.

Ранее объясняли то, зачем обрабатывать смородину кипятком весной и при каких условиях это действительно полезно.

Подробнее рассказывали о том, как правильно обрезать яблоню в феврале по схеме "Чаша" и какие результаты дает такое формирование кроны.