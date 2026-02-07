Чому грошове дерево скидає листя - вісім поширених причин і способи усунення

Грошове дерево в горщику. Фото: Pinterest

Грошове дерево може жити десятки років, але опадання листя сигналізує, що рослина страждає. У більшості випадків проблему спричиняють помилки в догляді, які легко виправити.

Новини.LIVE пояснює, чому грошове дерево скидає листя та що потрібно змінити в догляді, щоб рослина швидко відновилася.

Перезволоження

Надлишок води — найпоширеніша причина втрати листя. Коріння починає гнити, а рослина реагує скиданням здорових на вигляд листків. Поливайте лише після висихання верхніх 2-5 см ґрунту та обов’язково використовуйте дренаж.

Недостатній полив

Тривала посуха виснажує грошове дерево: листя стає зморщеним, тонким і починає опадати. Поливайте рідко, але рясно, щоб промок увесь ком землі, і стежте, щоб ґрунт не пересихав до стану, коли він відходить від стінок горщика — у такому випадку рослині потрібен глибокий полив і кілька днів на відновлення.

Неправильне освітлення

Брак світла викликає витягування, блідість і падіння нижнього листя. Надлишок сонця призводить до опіків: коричневих або білих плям. Оптимально — 6-8 годин яскравого розсіяного світла.

Помилки в підживленні

Недостатнє живлення — рослина економить сили, скидаючи листя. Надлишок добрив — обпалює коріння. Підживлюйте лише навесні й влітку, половинною нормою універсального добрива.

Шкідники

Борошнисті червці, павутинні кліщі та щитівки висмоктують сік і провокують втрату листя. Шукайте ватоподібні грудочки, липкість або павутинку. Видаляйте шкідників спиртовим тампоном або користуйтеся інсектицидним милом.

Грибкові хвороби

Якщо ґрунт має неприємний запах, а коріння чорніє й м’якне, рослина уражена грибком. Це теж спричиняє масове опадання листя. Пересадіть дерево у свіжий субстрат, видаливши пошкоджені корені.

Перепади температур

Протяги, холодні підвіконня, різкі зміни температури викликають шок: листя тьмяніє, стає м’яким і опадає. Тримайте рослину подалі від кондиціонерів, дверей і батарей. Стабільний мікроклімат допоможе нефритці швидше відновитися та зменшить ризик різкого листопаду.

Природне старіння

Нижні листочки поступово жовтіють і опадають — це нормальний процес. Якщо при цьому нове листя росте здоровим, хвилюватися не потрібно. Таке природне оновлення означає, що рослина просто перенаправляє сили на молодий, активний ріст.

