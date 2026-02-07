Відео
Чому грошове дерево раптово лисіє — найпоширеніші помилки

Чому грошове дерево раптово лисіє — найпоширеніші помилки

Ua ru
Дата публікації: 7 лютого 2026 09:59
Чому грошове дерево скидає листя - вісім поширених причин і способи усунення
Грошове дерево в горщику. Фото: Pinterest

Грошове дерево може жити десятки років, але опадання листя сигналізує, що рослина страждає. У більшості випадків проблему спричиняють помилки в догляді, які легко виправити.

Новини.LIVE пояснює, чому грошове дерево скидає листя та що потрібно змінити в догляді, щоб рослина швидко відновилася.

Читайте також:

Перезволоження

Надлишок води — найпоширеніша причина втрати листя. Коріння починає гнити, а рослина реагує скиданням здорових на вигляд листків. Поливайте лише після висихання верхніх 2-5 см ґрунту та обов’язково використовуйте дренаж.

Недостатній полив

Тривала посуха виснажує грошове дерево: листя стає зморщеним, тонким і починає опадати. Поливайте рідко, але рясно, щоб промок увесь ком землі, і стежте, щоб ґрунт не пересихав до стану, коли він відходить від стінок горщика — у такому випадку рослині потрібен глибокий полив і кілька днів на відновлення.

Неправильне освітлення

Брак світла викликає витягування, блідість і падіння нижнього листя. Надлишок сонця призводить до опіків: коричневих або білих плям. Оптимально — 6-8 годин яскравого розсіяного світла.

Помилки в підживленні

Недостатнє живлення — рослина економить сили, скидаючи листя. Надлишок добрив — обпалює коріння. Підживлюйте лише навесні й влітку, половинною нормою універсального добрива.

Шкідники

Борошнисті червці, павутинні кліщі та щитівки висмоктують сік і провокують втрату листя. Шукайте ватоподібні грудочки, липкість або павутинку. Видаляйте шкідників спиртовим тампоном або користуйтеся інсектицидним милом.

Грибкові хвороби

Якщо ґрунт має неприємний запах, а коріння чорніє й м’якне, рослина уражена грибком. Це теж спричиняє масове опадання листя. Пересадіть дерево у свіжий субстрат, видаливши пошкоджені корені.

Перепади температур

Протяги, холодні підвіконня, різкі зміни температури викликають шок: листя тьмяніє, стає м’яким і опадає. Тримайте рослину подалі від кондиціонерів, дверей і батарей. Стабільний мікроклімат допоможе нефритці швидше відновитися та зменшить ризик різкого листопаду.

Природне старіння

Нижні листочки поступово жовтіють і опадають — це нормальний процес. Якщо при цьому нове листя росте здоровим, хвилюватися не потрібно. Таке природне оновлення означає, що рослина просто перенаправляє сили на молодий, активний ріст.

Ми вже писали про те, як зробити ефективне добриво з картопляних очисток і як його використовувати без шкоди для рослин.

Раніше пояснювали те, навіщо обробляти смородину окропом навесні та за яких умов це справді корисно.

Детальніше розповідали про те, як правильно обрізати яблуню в лютому за схемою "Чаша" та які результати дає таке формування крони.

рослини поради ефективні способи догляд грошове дерево
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
