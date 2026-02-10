Які рослини потрібно обрізати в лютому - правила догляду для рясного літнього цвітіння

Людина обрізає рослини в саду. Фото: Pinterest

Лютий — ідеальний час для обрізки рослин, які формують квіткові пагони навесні. Саме зараз можна стимулювати троянди, клематиси та буддлеї до активного росту й закласти основу для рясного літнього цвітіння без ризику заражень і пошкоджень.

Новини.LIVE розповідає, які рослини потрібно обрізати у лютому та як правильно це зробити, щоб отримати максимально пишні кущі.

Реклама

Читайте також:

Чому лютий — найкращий час

У лютому більшість декоративних рослин перебувають у стані спокою, тому обрізка переноситься легко й без стресу. Видалення старих, слабких і хворих гілок покращує вентиляцію куща, знижує ризики інфекцій та стимулює утворення нових сильних пагонів, які дадуть рясне цвітіння влітку.

Троянди: що обрізати зараз

У кущових троянд видаляють пошкоджені, сухі та надто довгі пагони, щоб омолодити рослину й спрямувати сили в ріст нових гілок. У лютому роблять лише легку корекцію форми. У в’юнких троянд не вкорочують довгі основні батоги — вони формують цвітіння та є головною опорою куща.

Клематис: легке оновлення

Сорти, що цвітуть пізно, можна обрізати доволі сильно — майже до 30-50 см від землі. Клематиси утворюють бутони на нових весняних пагонах, тому старі гілки з минулого року видаляють повністю. Така обрізка робить цвітіння ряснішим і рівномірним.

Буддлея: обрізати лише за теплої погоди

Буддлею підрізають, коли минули сильні морози: видаляють підмерзлі та тонкі гілочки й укорочують основні пагони. Це сприяє компактній формі та великій кількості суцвіть. У холодних регіонах процедуру відкладають до березня, щоб не пошкодити рослину.

Ми вже розповідали про те, якими декоративними кущами можна замінити троянди, щоб сад залишався доглянутим увесь сезон.

Також раніше пояснювали те, чому грошове дерево скидає листя та що потрібно змінити в догляді, щоб рослина швидко відновилася.

Детальніше ми розповідали про те, куди висипати попіл, щоб отримати від нього максимальний ефект на городі, у саду та на подвір’ї.