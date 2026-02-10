Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дім та город Правильна обрізка в лютому — гарантія рясного цвітіння

Правильна обрізка в лютому — гарантія рясного цвітіння

Ua ru
Дата публікації: 10 лютого 2026 18:53
Які рослини потрібно обрізати в лютому - правила догляду для рясного літнього цвітіння
Людина обрізає рослини в саду. Фото: Pinterest

Лютий — ідеальний час для обрізки рослин, які формують квіткові пагони навесні. Саме зараз можна стимулювати троянди, клематиси та буддлеї до активного росту й закласти основу для рясного літнього цвітіння без ризику заражень і пошкоджень.

Новини.LIVE розповідає, які рослини потрібно обрізати у лютому та як правильно це зробити, щоб отримати максимально пишні кущі.

Реклама
Читайте також:

Чому лютий — найкращий час

У лютому більшість декоративних рослин перебувають у стані спокою, тому обрізка переноситься легко й без стресу. Видалення старих, слабких і хворих гілок покращує вентиляцію куща, знижує ризики інфекцій та стимулює утворення нових сильних пагонів, які дадуть рясне цвітіння влітку.

Троянди: що обрізати зараз

У кущових троянд видаляють пошкоджені, сухі та надто довгі пагони, щоб омолодити рослину й спрямувати сили в ріст нових гілок. У лютому роблять лише легку корекцію форми. У в’юнких троянд не вкорочують довгі основні батоги — вони формують цвітіння та є головною опорою куща.

Клематис: легке оновлення

Сорти, що цвітуть пізно, можна обрізати доволі сильно — майже до 30-50 см від землі. Клематиси утворюють бутони на нових весняних пагонах, тому старі гілки з минулого року видаляють повністю. Така обрізка робить цвітіння ряснішим і рівномірним.

Буддлея: обрізати лише за теплої погоди

Буддлею підрізають, коли минули сильні морози: видаляють підмерзлі та тонкі гілочки й укорочують основні пагони. Це сприяє компактній формі та великій кількості суцвіть. У холодних регіонах процедуру відкладають до березня, щоб не пошкодити рослину.

Ми вже розповідали про те, якими декоративними кущами можна замінити троянди, щоб сад залишався доглянутим увесь сезон.

Також раніше пояснювали те, чому грошове дерево скидає листя та що потрібно змінити в догляді, щоб рослина швидко відновилася.

Детальніше ми розповідали про те, куди висипати попіл, щоб отримати від нього максимальний ефект на городі, у саду та на подвір’ї.

рослини лютий поради сад догляд обрізання
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації