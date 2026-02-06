Відео
Україна
Відео

Попіл працює краще за добрива — головні напрямки використання

Попіл працює краще за добрива — головні напрямки використання

Дата публікації: 6 лютого 2026 23:45
Як використовувати попіл із печі на городі - способи застосування як добрива і захисту рослин
Людина удобрює ґрунт попелом. Фото: Decorexpro

Попіл із каміна чи печі — це не відходи, а цінне природне добриво, яке покращує ґрунт, захищає рослини та корисне навіть у компості. Правильно використаний, він здатний замінити дорогі підживки та принести користь у кожному куточку господарства.

Новини.LIVE розповідає, куди висипати попіл, щоб отримати від нього максимальний ефект на городі, у саду та на подвір’ї.

Читайте також:

Попіл як цінне мінеральне добриво

Попіл — це концентрат калію, кальцію та фосфору, який дерево накопичувало роками. Він розкислює ґрунт, робить його пухкішим і підживлює овочі, ягоди та фрукти. Достатньо додати дрібку в лунку під час посадки або розсіяти по грядках навесні, щоб рослини отримали потужний старт.

Захист від шкідників без хімії

Його сипка структура створює несприятливі умови для попелиці, блішок, слимаків та інших шкідників. Легке припудрювання ґрунту або листя допомагає зменшити їхню активність, а культурі — швидше відновитися. Попіл діє лагідно, не шкодить рослинам і не перевантажує ґрунт.

Ідеальна добавка для компосту

Попіл чудово працює у компостній купі:

  • нормалізує кислотність;
  • прискорює розкладання органіки;
  • збагачує майбутній перегній мінералами.

Додавайте його тонкими шарами — так компост дозріває швидше і стає набагато поживнішим.

Корисний і поза городом

Взимку попіл можна використовувати для посипання доріжок. Він запобігає ковзанню, не шкодить рослинам і не руйнує покриття, як це роблять соляні суміші. Це повністю безкоштовний та екологічний спосіб утримувати подвір’я в порядку.

Ми пояснювали те, як приготувати зимове підживлення та чому воно працює так ефективно.

Також розповідали про те, як зробити ефективне добриво з картопляних очисток і як його використовувати без шкоди для рослин.

Раніше повідомлялося про те, як зрозуміти, що орхідеї терміново потрібна пересадка та коли робити це правильно.

Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
