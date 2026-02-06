Как использовать золу из печи на огороде - способы применения в качестве удобрения и защиты растений

Человек удобряет почву пеплом. Фото: Decorexpro

Пепел из камина или печи — это не отходы, а ценное природное удобрение, которое улучшает почву, защищает растения и полезно даже в компосте. Правильно использованный, он способен заменить дорогие подкормки и принести пользу в каждом уголке хозяйства.

Новини.LIVE рассказывает, куда высыпать золу, чтобы получить от нее максимальный эффект на огороде, в саду и во дворе.

Реклама

Читайте также:

Зола как ценное минеральное удобрение

Пепел — это концентрат калия, кальция и фосфора, который дерево накапливало годами. Она раскисляет почву, делает ее более рыхлой и подпитывает овощи, ягоды и фрукты. Достаточно добавить щепотку в лунку при посадке или рассеять по грядкам весной, чтобы растения получили мощный старт.

Защита от вредителей без химии

Его сыпучая структура создает неблагоприятные условия для тли, блошек, слизней и других вредителей. Легкое припудривание почвы или листьев помогает уменьшить их активность, а культуре — быстрее восстановиться. Зола действует мягко, не вредит растениям и не перегружает почву.

Идеальная добавка для компоста

Пепел прекрасно работает в компостной куче:

нормализует кислотность;

ускоряет разложение органики;

обогащает будущий перегной минералами.

Добавляйте ее тонкими слоями — так компост созревает быстрее и становится намного питательнее.

Полезен и вне огорода

Зимой золу можно использовать для посыпки дорожек. Она предотвращает скольжение, не вредит растениям и не разрушает покрытие, как это делают соляные смеси. Это полностью бесплатный и экологичный способ содержать двор в порядке.

Мы объясняли то, как приготовить зимнюю подкормку и почему она работает так эффективно.

Также рассказывали о том, как сделать эффективное удобрение из картофельных очисток и как его использовать без вреда для растений.

Ранее сообщалось о том, как понять, что орхидее срочно нужна пересадка и когда делать это правильно.