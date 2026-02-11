Видео
Главная Дом и огород Как правильно поливать бонсай — главное правило, о котором все забывают

Как правильно поливать бонсай — главное правило, о котором все забывают

Ua ru
Дата публикации 11 февраля 2026 23:45
Как часто поливать бонсай - главные правила ухода и проверки влажности почвы
Мужчина держит дерево в горшке. Фото: Freepik

Бонсай не переносит полива "по графику" — он требует контроля влажности и точного подхода ежедневно. Именно от режима полива зависит здоровье корней и способность дерева расти компактно и гармонично.

Новини.LIVE рассказывает, как часто поливать бонсай в квартире и по каким признакам определять его потребности в воде.

Читайте также:

Когда и как часто поливать бонсай

Универсального графика полива не существует — частота зависит от вида дерева, размера горшка, почвы и влажности в комнате. Основное правило: бонсай поливают когда верхний слой почвы подсыхает. Летом это может быть ежедневно или дважды в день, зимой — раз в 2-3 дня. Ориентация не на дату, а на состояние почвы — ключ к правильному уходу.

Как определить, что бонсай нуждается в воде

Проверка осуществляется вручную:

  • погрузите палец на 2-3 см в почву;
  • если на этой глубине сухо — время полива;
  • если почва влажная — подождите.

Дополнительные сигналы: более легкий вес горшка, потеря упругости листьев. Но внешний вид — вторичен, главное всегда почва.

Сколько воды нужно и как избежать перелива

Полив должен быть обильным, чтобы вода промочила ком полностью и начала выходить через дренаж. Это гарантирует доступ влаги к корням. Однако после полива вода не должна застаиваться в поддоне — корни бонсая гниют очень быстро. Бурение кончиков листьев часто означает именно перелив, а не недостаток влаги.

Почему бонсай так чувствителен к увлажнению и какие инструменты помогут

Из-за маленького горшка почва высыхает быстрее, но и переувлажнение наступает мгновенно. Бонсай нуждается в регулярном контроле, а не в редком, но обильном поливе. В уходе помогут:

  • лейка с мелким распылителем — не вымывает почву;
  • влагомер почвы — точный индикатор уровня влажности;
  • поддон с водой рядом — для повышения влажности воздуха.

Мы объясняли то, как правильно обрезать яблоню в феврале по схеме "Чаша" и какие результаты дает такое формирование кроны.

Также рассказывали о том, как сажать малину и какой уход обеспечит стабильный урожай.

Ранее сообщалось о том, зачем обрабатывать смородину кипятком весной и при каких условиях это действительно полезно.

растения советы эффективные способы уход полив
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
