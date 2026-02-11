Як часто поливати бонсай - головні правила догляду і перевірки вологості ґрунту

Чоловік тримає дерево в горщику. Фото: Freepik

Бонсай не переносить поливу "за графіком" — він потребує контролю вологості та точного підходу щодня. Саме від режиму поливу залежить здоров’я коренів і здатність дерева рости компактно та гармонійно.

Новини.LIVE розповідає, як часто поливати бонсай у квартирі та за якими ознаками визначати його потреби у воді.

Коли і як часто поливати бонсай

Універсального графіка поливу не існує — частота залежить від виду дерева, розміру горщика, ґрунту та вологості в кімнаті. Основне правило: бонсай поливають коли верхній шар ґрунту підсихає. Улітку це може бути щодня або двічі на день, узимку — раз на 2-3 дні. Орієнтація не на дату, а на стан ґрунту — ключ до правильного догляду.

Як визначити, що бонсай потребує води

Перевірка здійснюється вручну:

занурте палець на 2-3 см у ґрунт;

якщо на цій глибині сухо — час поливу;

якщо ґрунт вологий — почекайте.

Додаткові сигнали: легша вага горщика, втрата пружності листя. Але зовнішній вигляд — вторинний, головне завжди ґрунт.

Скільки води потрібно і як уникнути переливу

Полив має бути рясним, щоб вода промочила ком повністю та почала виходити через дренаж. Це гарантує доступ вологи до коренів. Однак після поливу вода не повинна застоюватися в піддоні — коріння бонсая гниє дуже швидко. Буріння кінчиків листя часто означає саме перелив, а не нестачу вологи.

Чому бонсай такий чутливий до зволоження і які інструменти допоможуть

Через маленький горщик ґрунт висихає швидше, але й перезволоження настає миттєво. Бонсай потребує регулярного контролю, а не рідкісного, але рясного поливу. У догляді допоможуть:

лійка з дрібним розпилювачем — не вимиває ґрунт;

вологомір ґрунту — точний індикатор рівня вологості;

піддон з водою поруч — для підвищення вологості повітря.

