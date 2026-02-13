Як правильно поливати розсаду, щоб вона не хилилася - поради агрономів і проста зміна у догляді

Дівчина поливає розсаду. Фото: Freepik

Коли розсада починає хилитися та виглядає слабкою, підгодовувати її рано — це може лише зашкодити. Але достатньо змінити одну деталь у поливі, і вже за кілька днів стебла стають міцнішими та починають вирівнюватися.

Новини.LIVE розповідає, як поливати розсаду правильно, щоб вона не хилилася і швидко зміцніла.

Реклама

Читайте також:

Чому розсада хилиться

Молоді паростки часто нахиляються через слабку кореневу систему та нестачу поживних речовин у ґрунті. Рання підгодівля мінеральними добривами лише шкодить, адже тонке коріння легко "спалити". Також розсада падає від перезволоження, коли ґрунт ущільнюється і корені не отримують достатньо кисню.

Що додати у воду для поливу

1 таблетка янтарної кислоти на 1 л води.

Розчин сприяє кращому засвоєнню кисню та поживних речовин.

Використовувати як звичайний полив.

Такий склад не є добривом, але він швидко зміцнює коріння та стимулює ріст.

Ефект від поливу через піддон

Полив "знизу" змушує коріння шукати вологу та рости вниз, формуючи міцніший кущик. Стовбур стає товстішим, а сама рослина краще тримається навіть при протягах чи перепадах температур. До того ж такий спосіб запобігає перезволоженню верхнього шару ґрунту, що часто провокує падіння розсади.

Якої води потребує розсада

Тільки відстояна вода.

Температура на 2-3 °C тепліша за кімнатну.

Холодна вода викликає стрес і провокує падіння стебел.

Як показує практика, вже через 5-7 днів після зміни режиму поливу листя піднімається, а стебла стають щільними та міцними.

Ми пояснювали те, як приготувати двокомпонентну підгодівлю та для яких кімнатних квітів вона дає максимальний ефект.

Також розповідали про те, як пробудити старе насіння вдома та гарантувати дружні сходи без стимуляторів росту.

Раніше повідомлялося про те, які рослини потрібно обрізати у лютому та як правильно це зробити, щоб отримати максимально пишні кущі.